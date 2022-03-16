Канада закрила свій повітряний простір для Білорусі
Канада закрила свій повітряний простір для білоруських літаків через підтримку Мінськом країни-агресора
Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Алгабра.
"Ми забороняємо білоруським літакам в’їжджати в повітряний простір Канади у відповідь на їх підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні", - заявив міністр у Twitter.
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