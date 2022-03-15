Канада запровадила санкції проти російських посадовців через їхнє сприяння війні РФ проти України

Про це заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі, передає Укрінформ.



"Канада не відступить від підтримки України та її народу. Президент Володимир Путін ухвалив рішення продовжити своє незаконне та невиправдане вторгнення. Канада не вагатиметься в запровадженні подальших кроків, якщо очільники Росії не змінять своїх дій", - наголосила вона.



Санкції наклали на 15 посадовців, котрі "сприяли вибору президента Володимира Путіна вдертися до мирної та суверенної держави". Зокрема, обмеженння стосуються заступника голови уряду РФ Дмитра Григоренка, міністра економічного розвитку Максима Решетнікова, головнокомандувача ВМФ Миколи Євменова, командувача Чорноморського флоту ВМС Ігоря Осипова, головнокомандувача повітряно-космічних сил Сергія Суровкіна.



Їхні гроші й майно в Канаді заморозять, а самим посадовцям заборонять в'їзд до країни.

Нагадаємо, 26 лютого Канада заявила про введення санкцій проти Путіна й Лаврова

У березні Канада запровадила санкції проти Газпрому, Роснафти та їхніх керівників через повномасштабне вторгнення РФ в Україні.

Канада наклала санкції на російських олігархів Абрамовича та Усманова.

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