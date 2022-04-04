Про це йдеться в заяві канадського МЗС.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі сьогодні оголосила, що Канада має намір запровадити нові санкції, відповідно до Регламенту про спеціальні економічні заходи (Росія) та Регламенту про спеціальні економічні заходи (Білорусь) у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення російського режиму в Україну та його підтримку білоруським режимом, - сказано у повідомленні.

"Майбутні заходи накладуть обмеження на дев’ятьох росіян і дев’ятьох білорусів за сприяння порушенню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Ці особи є близькими соратниками лідерів російського та білоруського режимів.

"На додаток до кількох дій, вжитих Канадою для підтримки України та її народу, ці заходи демонструють, що Канада не поступиться, притягуючи Владіміра Путіна та його помічників до відповідальності за їхні кричущі та незаконні дії", - йдеться у заяві канадського МЗС.

"Те, що світ побачив цими вихідними у Бучі, є огидним. Канада не залишиться осторонь, оскільки тривають безглузді вбивства невинних мирних жителів російськими військами в Україні. Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб порушення міжнародного права в Україні розслідувалися, а винні були притягнуті до відповідальності, зазначено у документі. - Канада й надалі співпрацюватиме зі своїми міжнародними партнерами для підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах, і наполягати на повному розслідуванні повідомлень про військові злочини в Бучі та інших місцях в Україні, в тому числі Міжнародним кримінальним судом (МКС)".



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