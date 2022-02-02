Канада знову радить своїм громадянам утриматися від поїздок до України
У зв'язку з ескалацією з боку РФ МЗС Канади рекомендувало своїм громадянам уникати подорожей до України
Про це інформує МЗС Канади.
"Уникайте усіх подорожей до України через постійну російську загрозу та ризик збройного конфлікту. Якщо ви наразі знаходитеся в Україні - вам слід покинути її, поки доступні комерційні шляхи подорожі", - ідеться в повідомленні.
У відомстві попередили, що через російську агресію в Україні можуть бути скасовані авіарейси, що ускладнить виліт з країни, та порушений доступ до телекомунікацій.
- Нагадаємо, у січні Канада рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок до України.
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