Канали телемарафону отримають підтримку від держави, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що канали телемарафону отримають фінансову підтримку від держави, проте її не вистачить, аби повністю покрити витрати
Це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.
"Певна підтримка найближчим часом буде. Ви це побачите в публічному просторі. … Але навіть ці кошти не покриють каналам витрати на виробництво новин та утримання редакцій", - сказав він.
За словами міністра, канали й надалі працюватимуть в мінус. Він також сказав, що рейтинг марафону складає 13-15% постійних переглядів, телемарафон продовжують дивитися, хоча цікавість до телебачення падає.
Ткаченко зазначив, що нові канали навряд з'являться в телемарафоні.
"Зараз вже складно щось видозмінювати. Це ж конструкція, яка склалася за час війни, це шість каналів, які змінюють один одного. Додавання одного чи іншого призводить до повної зміни всього характеру цих шести каналів", - пояснив міністр.
- Шеф-редакторка проєкту "Детектор медіа" Лігачова заявила, що єдиний марафон уже не є необхідним з погляду нацбезпеки, та й телеканали втомилися від цього формату.
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