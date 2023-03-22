Канали телемарафону отримають підтримку від держави, - Ткаченко

Це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

"Певна підтримка найближчим часом буде. Ви це побачите в публічному просторі. … Але навіть ці кошти не покриють каналам витрати на виробництво новин та утримання редакцій", - сказав він.

За словами міністра, канали й надалі працюватимуть в мінус. Він також сказав, що рейтинг марафону складає 13-15% постійних переглядів, телемарафон продовжують дивитися, хоча цікавість до телебачення падає.

Ткаченко зазначив, що нові канали навряд з'являться в телемарафоні.

"Зараз вже складно щось видозмінювати. Це ж конструкція, яка склалася за час війни, це шість каналів, які змінюють один одного. Додавання одного чи іншого призводить до повної зміни всього характеру цих шести каналів", - пояснив міністр.