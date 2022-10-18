Канделакі, Мединський та телеканал "Звєзда". Канада ввела нові санкції проти Росії

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санкції були запроваджені проти 34 фізичних та однієї юридичної особи, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

"Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які слугують приводом для невиправданої війни російського режиму", – йдеться в повідомленні уряду Канади.

У переліку зокрема перебувають пропагандистський телеканал "Звєзда", що належить міністерству оборони РФ, російські актори Сергій Безруков і Владімір Машков, телеведучі Тіна Канделакі та Наіля Аскер-Заде, помічник Путіна Владімір Мединський тощо.

Після незаконної окупації Криму Росією у 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а з 24 лютого – ще проти понад 1400 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.Зокрема 30 вересня Канада запровадила санкції проти 43 російських олігархів, фінансових еліт та членів їхніх родин, а також 35 підтримуваних Росією "високопосадовців" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.

12 жовтня Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 47 млн доларів.

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