Кароль розповіла про своє ставлення до колег, які виступали в Росії
Українська співачка Тіна Кароль заявила, що артисти, які раніше постійно виступали в Росії, зараз шукають собі виправдання, адже українці їх не приймають
Про це Тіна Кароль розповіла в інтервʼю "Голос Америки".
Артистка зазначила, що, на її думку, загалом в українців змінились цінності. І ці цінності вплинули на сьогоднішню культуру. І культура впливає на цінності.
"Ми не маємо права сьогодні розслабити цей патріотичний градус", - сказала Тіна Кароль.
Співачка переконана, що українська музика стає дедалі популярнішою. Відповідаючи на питання про артистів, які раніше працювали з Росією, Тіна Кароль сказала, що деякі беруть на себе відповідальність за війну.
"Бадоєв одразу сказав, що він є винуватцем цієї війни. Не вторгнення, а саме війни. Що він з 2014 року своїми діями потурав наративу, що це внутрішній конфлікт", - навела слова режисера Кароль.
Коментуючи артистів, які з 2014 року працювали на російському ринку, а зараз захотіли повернутись в Україну, співачка зазначила, що це "гра".
"Сьогодні вони шукають виправдання через те, що народ їх не прийняв, але це все маячня. Сьогодні для України це не означає нічого, хочеш робити щось – роби. Ті, хто хотіли начебто повернутися, ми зараз бачимо, що це була гра", - додала артистка.
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