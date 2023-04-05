Бахмут

На фронті стійка тенденція до зменшення російських атак майже вполовину. З них близько 30 за добу ведуться на бахмутівському фронті.

Орієнтовно 2/3 міста-фортеці вже перебуває в руках окупантів. Ця частина Бахмута здебільшого знищена, як-от будівля міської ради, або настільки пошкоджена, що Сили Оборони не можуть втримувати зруйновані квартали. За тиждень окупантам вдалося просунутися вздовж правого берега Бахмутівки до центру міста. ЗСУ відійшли із тих кварталів у центрі, які прилягали до річки, оскільки вони стали прострілюватися із трьох сторін. Вуличні бої ведуться на межі вулиць Бахмутської, Широкої і Садової, а фронт у місті розтягнувся на понад 7 кілометрів. Назустріч цьому угрупованню рашистів рухалося північне угруповання, яке також має намір пробитися в центральні квартали, однак поки що застрягло в районі залізничного вокзалу.

Росіяни почали застосовувати так звану нову тактику, яка полягає в тому, що вони спрямовують усі свої наявні ресурси на конкретний квартал і б’ють по ньому, поки не знищать ущент, а ЗСУ не відійдуть на інші позиції. Наприклад, такою точкою докладання зусиль зараз є вулиця Центральна. Захопивши її, рашисти хочуть створити загрозу локального оточення Сил Оборони в центральних кварталах міста.

Натомість ЗСУ продовжують перемелювати ворога як у ближньому бої, так і наводячи артилерію на місця його скупчення. Так днями "Точка-У" рознесла будівлю промислового комплексу АЗОМ на півночі Бахмута, де окупанти сконцентровували сили для нового штурму.

Водночас наші військові залишають за собою можливість поступового відходу через західний район Бахмута, де створений коридор завширшки понад 3 км. Спроби загарбників перебити цей коридор, штурмуючи Іванівське та Хромове, закінчилися успішними контратаками наших військових, які відкинули ворога на попередні позиції.

Згідно з іще одним планом рашистів, вони хочуть прорватися через Богданівку до Часового Яру, який розташований на панівній висоті та є головним форпостом, що прикриває західні ворота Бахмута. Однак ці плани ворога далекі до реалізації, адже їхні сили на цьому етапі суттєво виснажені, а нових підкріплень поки що немає звідки брати. Окремі командири ЗСУ вже заявляють, що невдовзі в них з’явиться можливість відбити окуповані райони Бахмута.

Авдіївка й околиці Донецька

Попри всі спроби ворога оточити Авдіївку, впродовж тижня їм не вдалося просунутися навіть на 100 метрів. Водночас Сили Оборони зуміли відкинути окупантів на більш ніж кілометр на дорозі від окупованих Пісків до Первомайського. Також успіхом увінчався наш локальний контрнаступ біля села Побєда, що на південному фронті Мар’їнки.

Упродовж тижня було чимало інформації про те, що рашисти концентрують свої артилерійські сили, а також безпілотники з тепловізорами біля Кремінної, щоб продовжити наступ на Торське. Тому ця ділянка фронту невдовзі стане ще більш активною.

Підсумки березня

Перший місяць весни став останнім місяцем так званого масштабного наступу росіян, який для них закінчився тільки взяттям Соледара та частини Бахмута. На інших ділянках фронту окупанти зазнали тотальної поразки. Водночас у березні ЗСУ оновили рекорд ліквідованих окупантів – понад 24 тисячі. Якщо врахувати ще поранених і полонених, то з’ясується, що росіяни втрачають за місяць близько 50 тисяч солдатів, а відправити на фронт можуть тільки 20 тисяч свіжого м’яса.

Окрім того, цікавою тенденцією березня стали значні успіхи у знищенні ворожої артилерії. Ліквідовано 290 артсистем і ще 48 – реактивної артилерії. Востаннє контрбатарейна боротьба була настільки успішною тільки в жовтні, коли ми контратакували на Херсонщині.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.