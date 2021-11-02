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Катування у в'язниці "Ізоляція": одному з бойовиків оголошено заочну підозру

2 листопада, 2021 вiвторок
16:13
Кримінал ДНР

В управлінні Національної поліції Донецької області повідомили про оголошення заочної підозри в катуванні полонених так званому "оперуповноваженому "МГБ ДНР""

Про це повідомляє ГУНП в Донецькій області.

"Встановлено, що 34-річний житель Донецька у 2017 році увійшов до складу незаконного воєнізованого формування "МГБ ДНР", яке було створене представниками РФ для силового забезпечення окупації окремих районів Донеччини. Завданням "оперуповноваженого" було виявлення та позбавлення волі проукраїнські налаштованих громадян, а також застосування фізичного та психологічного насильства для отримання необхідних терористам «зізнань». Зловмисник бив і залякував полонених, катував, занурюючи голову людини у ємність з водою тощо. Надалі бойовик доставляв бранців до бази «МГБ» – в’язниці «Ізоляція», де над ними продовжували знущатися, застосовувати тортури, використовували для примусової праці".

Правоохоронці заявляють, що з метою конспірації підозрюваний жив під вигаданим іменем, однак його особу встановлено, як і постраждалих від катувань бойовика.

Його підозрюють в участі в терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 ККУ) й незаконному воєнізованому формуванні (ст. ч.1 ст. 260 ККУ), а також у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 ККУ).

За чинним законодавством, підозрюваного бойовика можуть засудити заочно й після затримання відправити до місць позбавлення волі.

Загалом, за порушення законів і звичаїв війни на території формування "МГБ ДНР" відповідальність загрожує 18 особам, 8 з котрих - "оперуповноважені".

  • "Ізоляція" - це об'єкт на території колишнього арт-центру в Донецьку. У жовтні 2019 року українські ЗМІ повідомили, що 2014 року бойовики облаштували там в'язницю й утримують, катують і вбивають тих, хто нібито вчинив "злочини" проти "ДНР"

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ізоляція
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