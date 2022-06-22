Казахстану грати у кремлівські ігри незруки, - дипломат Безсмертний
Роман Безсмертний, дипломат вважає, що Токаєв не збирався прибувати на Петербурзький економічний форум, але напередодні Путін зустрівся з колишнім президентом Казахстану Назарбаєвим, і водив з ним шашні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат сказав, що президенту Казахстану треба віддати належне, бо він дуже смілива людина і ця сміливість пояснюється тим, що він спирається і на Китай, і на Туреччину, що дає Токаєву можливість займати таку жорстку позицію
"З моєї точки зору, Токаєв не збирався прибувати на Петербурзький економічний форум, але напередодні Путін зустрівся з колишнім президентом Казахстану Назарбаєвим і водив там шашні, зрозуміло, з якого питання. Очевидно, що розмова стосувалася питань вуглеводневого сектору, тому що на сьогодні у нафтовій та газовій індустрії Казахстану позалишалися близькі родичі Назарбаєва. Тому Токаєв прибув на форум і оголосив офіційну позицію Казахстану з питань, які були озвучені; визнання чи невизнання самопроголошених держав на території України, також питання по міжнародному праву, яке регулює самовизначення народів, етносів і націй. Я вже не кажу про його крок з відмовою прийняття нагород, тобто треба чітко розуміти у нинішній ситуації, яка складається, Казахстан у перспективності та взаємодії зі світом в економічному та політичному плані, не може йти у фарватері російської політики" – зауважив дипломат.
Роман Безсмертний зазначив, що Токаєв займає і по внутрішній ситуації, і у міжнародних відносинах, позицію дистанціювання від Москви. Це є тим єдиним напрямком на сьогодні, якій дозволяє Казахстану зберігати свої стабільні стосунки з Пекіном і з Анкарою.
"Склалася ситуація, коли Казахстану грати у кремлівські ігри незруки. Казахстан по інвестиційній залежності пов'язаний з капіталами Китаю, Туреччини, Європи й, відповідно, буде учасником цього цивілізаційного тиску на Кремль. У Токаєва на це є і власні переконання, бо він завжди залишався прихильником сінгапурського розвитку Казахстану. Відповідно, емоційна дискусія у Петербурзі набула серйозного розголосу і вилилася у міжнародні джерела. Треба розуміти, що під цим теж серйозні економічні та політичні підвалини та за такої ситуації на Казахстан можуть чекати спочатку дуже нелегкі дискусії, а потім протистояння з Кремлем та кремлівською військовою машиною"- пояснив дипломат.
- Раніше Токаєв наголосив, що його країна поважає територіальну цілісність України та сподівається на "швидке і справедливе вирішення конфлікту"
- Також Казахстан блокує транзит російського вугілля, а Росія перестала відвантажувати казахську нафту
- 21 червня на Катарському економічному форумі президент Казахстану пояснив, чому демонстративно відмовив Путіну у визнанні "ЛДНР"
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