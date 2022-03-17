Казани для цивільних, перешкоджання евакуації, дестабілізація суспільства, в'язкі бої на фронті, - Подоляк про тактику окупантів

Про це написав радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у Telegram.



"Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти", - йдеться у повідомленні.



За його словами російські військові бояться наших Збройних сил України, звідти і виникають нові тактичні елементи "російських геніїв військових битв". До прикладу:



- В'язкі позиційні бої по всіх лініях фронтів. За рахунок постійного кількісного тиску. Чим більше живої сили – тим краще. Смертність своїх військовослужбовців росіян не хвилює.



- Створення локальних котлів для мирних громадян. Прицільні бомбові чи ракетні удари по об'єктах, де масово ховаються цивільні. Так хочуть максимально шокувати населення, викликати відчуття жаху та спровокувати масштабну паніку. ⠀



- Максимальне затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Постійний обман зі спробою провести ту чи іншу передислокацію та обстріл мирних гуманітарних коридорів. Така демонстративна зневага до правил війни говорить про те, що адекватності і хоча б короткого горизонту планування у військово-політичного керівництва РФ, як і раніше, немає. ⠀



- Паралельно із цим росіяни роблять активні інформаційні спроби дестабілізувати громадську думку у нас. Спровокувати внутрішні конфлікти. Звідси постійні «зливи» в іноземні медіа ідей, зокрема російських «переговорних позицій». ⠀



Подоляк додав, що сьогодні головним завданням РФ є нагнітання страху та паніки серед цивільного населення, паніки, а також спровокувати внутрішню управлінську кризу.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що "план для припинення війни", який опублікував Financial Times, це лише чернетки зі запитів російської сторони.