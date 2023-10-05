Керівник виробника тепловізійних прицілів Archer заявив, що підприємство призупинило роботу через обшуки НАБУ

Про це Яременко написав у facebook.

За його словами, Arcehr тимчасово не може допомогти з ремонтом, обслуговуванням та "прошивкою» приладів через обшуки НАБУ.

"Вчора до нас завітало НАБУ. Провели обшуки в офісах та в будинках співробітників, вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. Це мій перший обшук з 1992 року, коли я став керівником компанії.

Все пройшло більш-менш порядно. Ми добровільно передали техніку, всі паролі і документи", - написав Яременко.

Він наголосив, що багато обставин справи викликало у нього здивування.

"Сама ухвала суду, з якою прийшли слідчі, містить 90% брехні. Суд виносив рішення, не перевіривши інформацію. Чомусь копіюються конструкторські креслення і документація, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави... Дуже сподіваюсь, що ця документація не потрапить за кордон до наших конкурентів", - зазначив Яременко.

Наостанок він закликав НАБУ не заважати Archer працювати.

"Будь ласка, виконуйте свою роботу, але не заважайте працювати нам. Ми кожну хвилину знаходимся на зв’язку з військовими. Для нас зараз кожен день на рахунку, адже йде війна, хлопці потребують нашої допомоги! Копіюйте все, що вам треба, але терміново повертайте обладнання. Просимо поважати нашу роботу, наш Archer, який щодня рятує тисячі життів", - підсумував Яременко.