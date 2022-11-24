Керівник Yasno про темпи відновлення електрики: система не може одразу вийти на базовий рівень генерації
Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що відновити електропостачання по всій країні вдасться не одразу, адже після обстрілів система не може вийти на базовий рівень споживання та генерації в один момент
Про це Коваленко написав у Facebook.
"Під час атаки відбувся раптовий обрив зв'язку між регіонами. У регіонах, де надмірна генерація, зростає різко частота в мережі, автоматика починає зупиняти генерацію, щоб не згоріло все. З іншого боку - відключаються споживачі. Система для збереження входить у баланс на нульовому рівні. Після того, як зв'язок між регіонами відновлюється, система одразу не може вийти на базовий рівень споживання та генерації. Не можна запустити умовно 100% генераці, якщо немає стільки споживання", - пояснив Коваленко.
Через ці причини запуск системи відбувається поетапно, відповідно електроенергію в райони подають також поступово.
"Уявіть собі п'ять регіонів. У двох - надмірна генерація, вони можуть виробити більше електроенергії, ніж споживають. А у трьох регіонах дефіцит генерації, тобто там споживають значно більше, ніж виробляють. Всі ці регіони з'єднані мережами в єдину енергосистему, у них баланс", - написав Коваленко.
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