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Керівник Yasno про темпи відновлення електрики: система не може одразу вийти на базовий рівень генерації

24 листопада, 2022 четвер
21:52
Суспільство З 30 липня Україна експортуватиме до ЄС електроенергії у 2,5 рази

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що відновити електропостачання по всій країні вдасться не одразу, адже після обстрілів система не може вийти на базовий рівень споживання та генерації в один момент

Про це Коваленко написав у Facebook.

"Під час атаки відбувся раптовий обрив зв'язку між регіонами. У регіонах, де надмірна генерація, зростає різко частота в мережі, автоматика починає зупиняти генерацію, щоб не згоріло все. З іншого боку - відключаються споживачі. Система для збереження входить у баланс на нульовому рівні. Після того, як зв'язок між регіонами відновлюється, система одразу не може вийти на базовий рівень споживання та генерації. Не можна запустити умовно 100% генераці, якщо немає стільки споживання", - пояснив Коваленко.

Через ці причини запуск системи відбувається поетапно, відповідно електроенергію в райони подають також поступово.

"Уявіть собі п'ять регіонів. У двох - надмірна генерація, вони можуть виробити більше електроенергії, ніж споживають. А у трьох регіонах дефіцит генерації, тобто там споживають значно більше, ніж виробляють. Всі ці регіони з'єднані мережами в єдину енергосистему, у них баланс", - написав Коваленко.

  • 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.
  • 24 листопада заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.

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