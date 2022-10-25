KFC остаточно закриває бренд у РФ й продає заклади місцевому партнеру
Американська корпорація Yum! Brands, якій належить мережа ресторанів швидкого харчування KFC, остаточно закриває свій бізнес в Росії й продає заклади місцевому партнеру
Про це повідомила пресслужба власника компанії.
На місці закладів KFC у російських містах запрацюють інші ресторани.
Покупцем франшизи стала іжевська компанія "Фуд сервіс" та її дочірня "Смарт Сервіс Лімітед". Вона і раніше управляла по франшизі 41 рестораном KFC у Росії.
Згідно з угодою покупець мусить провести ребрендинг локацій на іншу концепцію. Також він відповідатиме за утримання співробітників компанії.
За даними російської служби "Радіо Свобода", раніше Yum!Brands володіла у РФ 70 ресторанами KFC.
Російські ЗМІ пишуть, що заклади KFC в Росії, яких там близько тисячі, мають перейменувати на Rostic's. Експерти не виключають, що не всі франчайзі будуть на це згодні.
Іншу російську мережу Yum! Brands - ресторани Pizza Hut - продали за такою самою моделлю. Місцева компанія розпочала процес ребрендингу на концепт, не пов'язаним з американським брендом.
- У середині травня McDonald's оголосив, що остаточно залишає Росію. Мережу викупив місцевий власник і перезапустив її під новим брендом "Вкусно и точка".
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