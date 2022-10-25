Про це повідомила пресслужба власника компанії.

На місці закладів KFC у російських містах запрацюють інші ресторани.

Покупцем франшизи стала іжевська компанія "Фуд сервіс" та її дочірня "Смарт Сервіс Лімітед". Вона і раніше управляла по франшизі 41 рестораном KFC у Росії.

Згідно з угодою покупець мусить провести ребрендинг локацій на іншу концепцію. Також він відповідатиме за утримання співробітників компанії.

За даними російської служби "Радіо Свобода", раніше Yum!Brands володіла у РФ 70 ресторанами KFC.

Російські ЗМІ пишуть, що заклади KFC в Росії, яких там близько тисячі, мають перейменувати на Rostic's. Експерти не виключають, що не всі франчайзі будуть на це згодні.

Іншу російську мережу Yum! Brands - ресторани Pizza Hut - продали за такою самою моделлю. Місцева компанія розпочала процес ребрендингу на концепт, не пов'язаним з американським брендом.

У середині травня McDonald's оголосив, що остаточно залишає Росію. Мережу викупив місцевий власник і перезапустив її під новим брендом "Вкусно и точка".

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