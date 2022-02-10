Хабар "слузі" Трубіцину у 1,26 млн грн: чотирьом фігурантам справи вручили підозри
У справі про хабарництво депутата Київради Владислава Трубіцина підозрюваними проходять шість осіб, чотирьом з яких вже вручили підозру
Про це Ситник розповів на спільному брифінгу САП та НАБУ, передає Еспресо.Tv.
Зазначається, що усім затриманим інкримінують одержання неправомірної вигоди. Вже після вручення підозри та їх вивчення, перейдуть до обрання запобіжного заходу.
"5 із них були вчора затримані, 4 із них підозра вже вручена. По спецсубєкту, коли вже я їхав сюди, то була інформація, що підозра вже погоджена. Всі фігуранти, які на нашу думку причетні до корупційної схеми, по всім ним підозри погоджені", - сказав Ситник.
Він додав, що буде враховано всі обставини справи, в тому числі і позиція підозрюваних при врученні підозри.
- Нагадаємо, що детективи НАБУ затримали під час отримання хабара в 1,26 млн грн депутата Київради ("слуга народу" Владислав Трубіцин) та інших посадовців.
- Голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк заявила про позачергове скликання київського осередку партії через затримання "слуги" - голови комісії Київради з підприємництва та благоустрою Владислава Трубіцина, а також його помічника при отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн.
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