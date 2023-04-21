Хлопці пошматовані, легких поранень нема: що відбувається із реабілатацією та лікуванням військових. Наталія Арестова в проєкті "Війна і волонтери"
21 квітня о 17:00 в ефірі You Tube телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з координаторкою волонтерської служби військово-медичного клінічного центру Західного регіону Наталією Арестовою
Жінка ще з 2014 року допомагає пораненим військовим із лікуванням та реабілітацією.
Які проблеми з реабілітацією військових, що потрібно пораненим воїнам у госпіталях та у яких умовах доводиться працювати військовим медикам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.69
Купівля 37.69Продаж 38.44
-
EUR
Купівля 40.96Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе