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Головна Новини Хлопці пошматовані, легких поранень нема: що відбувається із реабілатацією та лікуванням військових. Наталія Арестова в проєкті "Війна і волонтери"
Анонс

Хлопці пошматовані, легких поранень нема: що відбувається із реабілатацією та лікуванням військових. Наталія Арестова в проєкті "Війна і волонтери"

21 квітня, 2023 п'ятниця
17:00
Новини Христина Парубій, війна, волонтери, війна і волонтери

21 квітня о 17:00 в ефірі You Tube телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з координаторкою волонтерської служби військово-медичного клінічного центру Західного регіону Наталією Арестовою

Жінка ще з 2014 року допомагає пораненим військовим із лікуванням та реабілітацією. 

Які проблеми з реабілітацією військових, що потрібно пораненим воїнам у госпіталях та у яких умовах доводиться працювати військовим медикам.

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