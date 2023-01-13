Ходять по підвалах, коморах і гаражах: у Центрі нацспротиву розповіли, як окупанти розшукують українських партизанів
Центр національного спротиву розповів, як на окупованих територіях російські військові проводять обшуки, щоб викрити українських партизанів
Про це йдеться на офіційній сторінці Центру нацспротиву.
"Кількість уражених об’єктів окупантів зростає завдяки активній роботі підпілля. Російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях в надії знайти партизан. Відтак, Центр національного спротиву закликає бути обережними й за можливості залишити регіон. Також чистіть історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю", - пишуть у ЦНС.
Аби віднайти українських партизанів росіяни обшукують будинки, акцент роблять в підвалах, коморах та гаражах. Також детально записують інформацію про наявні гаджети, які мають місцеві. Переписують imei телефонів, номери сім-карт.
- 13 січня у ЦНС також повідомляли, що окупанти змушені створювати більшу кількість шпиталів через велику кількість поранених військових.
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