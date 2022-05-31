Холодноярівці з 93-ї ОМБр показали, як збили російський гелікоптер "Алігатор"

Про це бійці бригади повідомили у Facebook, виклавши відео.

Мобільна вогнева група зенітно-ракетного артдивізіону 93 бригади Холодний Яр сьогодні вдень збила російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор".

Вчора Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що під Ізюмом ворог тримає напоготові вертолітну ескадрилью Ка-52. А сьогодні завдяки цьому підрозділу холодноярців ескадрилья трохи поріділа. Дані про збиття "Алігатора" підтвердила розвідка.

"По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла"", - розповів військовослужбовець бригади Іван.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що союзники підтримали Україну на понад $7 млрд за час масштабної війни.

31 травня українські розвідники знищили інженерний підрозділ російських окупантів.

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