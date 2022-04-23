"Холодноярці" розбили колону російської бригади, що вчиняла воєнні злочини у Бучі, - Роман Донік
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" завдали суттєвих втрат російським військовим
Про це повідомив український волонтер Роман Донік на своїй сторінці у Facebook.
За його інформацією, українським військовим протистояла російська 64-а ОМСБР, яка раніше воювала у Бучі Київської області. Він також опублікував знімки з поля бою, на яких знято зруйновану техніку.
"Страсна п'ятниця сьогодні. 64 ОМСБР росіян. Та сама, що була в Бучі. Сьогодні частина з них закінчилася розбившись об смугу відповідальності 93 ОМБр. Штурмувати вони йшли Холодноярців. Прийшли. Прилягли. Красівоє.", - написав він.
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