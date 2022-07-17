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Хороші росіяни це ті, хто влаштовує диверсії на території РФ, - доброволець ЗСУ Вишебаба

17 липня, 2022 неділя
16:13
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Доброволець ЗСУ Павло Вишебаба вважає, що ті росіяни, які влаштовують диверсії на території Росії, щиро хочуть допомогти Україні

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Мені та моїм побратимам не хочеться бачити росіян в нашій країні. Ні хороших, ні поганих. Ми не знаємо, що буде, коли ми будемо їх зустрічати за кордоном, не те що в Україні. Тому, я вважаю, що певний час ми не будемо раді росіянам в нашій країні", - переконаний Вишебаба.

Доброволець ЗСУ наголосив, що ті росіяни, які хочуть зараз допомогти Україні, роблять свою справу.

"Я думаю, що хороші росіяни це ті, хто влаштовує диверсії на території Російської Федерації. Підпалюють військкомати та нафтобази. А ті, хто мовчить, або просто підтримує українців словами, не заслуговують на нашу увагу. Зараз слів мало. Скільки жертв, що співчуттям тут не допоможеш. Тому хороших чи поганих росіян бачити в нашій країні не дуже хочеться", - додав він.

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