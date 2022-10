Про це він сказав в ефірі "The Late Show" зі Стівеном Кольбером.

Американський письменник Джордж Мартін став гостем вечірнього шоу, у яке його запросили з нагоди виходу нової книги "The Rise of the Dragon" ("Сходження дракона"). У студії вони обговорювали науково-популярну літературу, яку читав Мартін.

"У літературі 50-х - 60-х років ми дуже боялися ядерну війну. Але потім ми перестали переживати. Замість цього нас почав хвилювати зомбі-апокаліпсис. Але раптом ядерна війна стала більш реальною. Ядерна війна може розпочатися. А також нові пандемічні хвороби. Науково-популярна література про це теж писала", - поділився Джордж Мартін.

Він також зауважив, що у творах про ядерну війну завжди були хороші персонажі, які збиралися разом і відновлювали цивілізацію після катастрофи.

"І що ми робитимемо, якщо Путін дійсно застосує ядерну бомбу? Що ми будемо робити? Я б хотів, щоб у мене був дракон, на якому я міг би полетіти до Кремля, але…", - сказав Джордж Мартін.

Письменник разом з ведучим обговорили також тему космічних подорожей, якій було присвячено багато науково-фантастичних творів. Зараз чимало з того, що описували фантасти минулого, не здається цілком нереальним.

На початку червня Джордж Мартін, за книжками якого знято популярний серіал "Гра престолів", заявив, що Путін - "злісний бандит", а самі росіяни - "хороші люди"

