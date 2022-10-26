"Хотів би мати дракона та полетіти на ньому до Кремля": Джордж Мартін прокоментував імовірність застосування Путіним ядерної бомби
Популярний американський письменник Джордж Мартін, найбільш відомий серією книжок "Пісня Льоду та Полумʼя", прокоментував імовірність ядерної війни та гіпотетичного застосування ядерної зброї Путіним
Про це він сказав в ефірі "The Late Show" зі Стівеном Кольбером.
Американський письменник Джордж Мартін став гостем вечірнього шоу, у яке його запросили з нагоди виходу нової книги "The Rise of the Dragon" ("Сходження дракона"). У студії вони обговорювали науково-популярну літературу, яку читав Мартін.
"У літературі 50-х - 60-х років ми дуже боялися ядерну війну. Але потім ми перестали переживати. Замість цього нас почав хвилювати зомбі-апокаліпсис. Але раптом ядерна війна стала більш реальною. Ядерна війна може розпочатися. А також нові пандемічні хвороби. Науково-популярна література про це теж писала", - поділився Джордж Мартін.
Він також зауважив, що у творах про ядерну війну завжди були хороші персонажі, які збиралися разом і відновлювали цивілізацію після катастрофи.
"І що ми робитимемо, якщо Путін дійсно застосує ядерну бомбу? Що ми будемо робити? Я б хотів, щоб у мене був дракон, на якому я міг би полетіти до Кремля, але…", - сказав Джордж Мартін.
Письменник разом з ведучим обговорили також тему космічних подорожей, якій було присвячено багато науково-фантастичних творів. Зараз чимало з того, що описували фантасти минулого, не здається цілком нереальним.
- На початку червня Джордж Мартін, за книжками якого знято популярний серіал "Гра престолів", заявив, що Путін - "злісний бандит", а самі росіяни - "хороші люди"
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