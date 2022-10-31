Ілюстрація зʼявилась у Телеграм-каналі художника Семена Скрепецького.

Художник, який не підтримує путінський режим та засуджує війну в Україні, пофантазував, яким міг би бути прапор Росії у майбутньому. В основі прапора – кольори георгіївської стрічки, яка використовувалася в системі державних нагород Російської імперії у 18-20 століттях, а зараз стала символом агресії Росії проти України. У лівому верхньому куті – півмісяць і хрест, а під ними – пляшки, перехрещені зі швабрами.

"Наш дизайнер розробив проєкт прапора прекрасної Росії майбутнього. Як вам такий варіант? Як на мене, дуже патріотично. Гойда", – зазначено під зображенням.