Хрести, пляшки, георгіївська стрічка: російський художник показав прапор майбутнього Росії
Російський художник Семен Скрепецький намалював прапор у найкращих традиціях російських "духовних скріпів"
Ілюстрація зʼявилась у Телеграм-каналі художника Семена Скрепецького.
Художник, який не підтримує путінський режим та засуджує війну в Україні, пофантазував, яким міг би бути прапор Росії у майбутньому. В основі прапора – кольори георгіївської стрічки, яка використовувалася в системі державних нагород Російської імперії у 18-20 століттях, а зараз стала символом агресії Росії проти України. У лівому верхньому куті – півмісяць і хрест, а під ними – пляшки, перехрещені зі швабрами.
"Наш дизайнер розробив проєкт прапора прекрасної Росії майбутнього. Як вам такий варіант? Як на мене, дуже патріотично. Гойда", – зазначено під зображенням.
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