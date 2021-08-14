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Християни візантійського обряду святкують Маковея

14 серпня, 2021 субота
10:32
Культура

Сьогодні, 14 серпня 2021 року, українські православні та греко-католики відзначають Перший Спас - Маковея

Свято це ще називають Медовим, або Спасом на воді, розповідає Еспресо.TV.

Назва "Спас на воді" пішла від переказу про те, що київський князь Володимир Великий нібито саме цього дня прийняв хрещення на знак переходу до християнства.

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Але що найголовніше, сьогодні потрібно їсти побільше меду.

На Медовий Спас віруючі приносять у храми мед для освячення. 

Цього дня в церквах також освячують букети з трав та квітів - "маковійчики". За народними звичаями й уявленнями, якщо не освятити квіти на Маковія, то не буде квітнути господарство.

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