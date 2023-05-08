За даними реєстру виявлених компаній окупантів в Україні russian Roots на сьогодні:

21 067 компаній, зареєстрованих в Україні мають прямі зв’язки з РФ та РБ;

704 - мають історичні зв’язки;

2 088 - непрямі (приховані) зв’язки з РФ та РБ.

Вдумайтеся, майже 24 тисячі підприємств України працюють на окупантів.

Не знаю, якою логікою керується парламентська більшість, коли дозволяє тут, в Україні, заробляти на ракети, які летять на Умань та інші міста.

Фрідман та Авен – класичні хороші рускі, які одною рукою роблять у Львові джаз-фестивалі, а іншою - страхують машини міноборони Московії, що запускають по Львову ракети.

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Фрідман та Авен – класичні хороші рускі, які одною рукою роблять у Львові джаз-фестивалі, а іншою — страхують машини міноборони Московії, що запускають по Львову ракети.

Розумію, що Альфа перед виборами давала гроші політикам і ті мають зобов'язання. Але ж війна все це обнулила, хіба ні?

Мені дуже подобається ідея Антона Швеця про те, що бізнес пігдогів в Україні треба не просто знищувати, а знищувати показово і максимально болючим способом. Щоб вони не могли витягнути з України ні копійки й втратили все. Щоб у московитів на генному рівні сформувався страх інвестувати в Україну. Бо кожна їхня інвестиція — це ниточки, які прив'язують нас до Москви через продажних політиків та журналістів, яких вони фінансують.

І хай ми навіть щось втратимо у міжнародних судах через таку тотальну націоналізацію тайожного майна, це того варте! Бо відсутність свинячих інвестицій в Україні — питання національної безпеки й воно важливіше будь-яких грошей.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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