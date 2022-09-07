Як юристка стала моделлю, а модель — акторкою

Після закінчення навчання в школі, юна Моніка вступила до італійського університету на факультет правознавства. Кар'єра юристки давно посіла чільне місце в її мріях. На той час Моніка навіть і не думала про роботу фотомоделі. Белуччі зі студентських літ полюбила самостійне та незалежне життя. Навчаючись в університеті, вона ще й працювала, аби забезпечити себе фінансово. Одного разу їй запропонували попрацювати фотомоделлю. Після кількох позувань перед фотокамерою, дівчина зрозуміла, що бути моделькою їй більш до вподоби, ніж прожити життя юристкою. Оцінивши свої можливості, Моніка змінила напрямок свого подальшого просування. Таким чином доля привела її в сферу модельного бізнесу.

Після успіху на ниві модельного бізнесу, Белуччі вирішує зніматись у кіно. І у 1990 році Моніка вже виступає в ролі дебютантки в італійському телевізійному фільмі "Життя з дітьми".

Моніка та її книжки

В кінці 2010 року Моніка Белуччі випустила книгу під назвою "Моніка Беллуччі". Ця книга – це фактично фотоальбом із життя самої Моніки. Саме для цього проєкту акторка самотужки підібрала 150 своїх фотографій. Певна частка коштів від продажу книги була перерахована у два благодійні фонди. У 2017 році вийшла біографічна книга "Моніка Беллуччі. Хто пробачить мою красу". Авторка бестселера — Єлизавета Бута. Книга була в першу чергу написана для численних фанатів Моніки, аби вони мали нагоду детальніше взнати про життя своєї кумирки. У травні 2017 року в Італії, Болгарії та Франції вийшла книга Моніки Беллуччі у співавторстві з Гійомом Сбалчієро (інтерв'юер) "Таємні зустрічі". Книга писалась три роки. По суті — це розлоге інтерв'ю про різноманітні напрямки життя Моніки.

Здібність до вивчення іноземних мов

Белуччі досконало спілкується п’ятьма мовами. Італійською, іспанською, португальською, англійською та французькою. Вона із легкістю може розмовляти будь-якою із перерахованих мов, подорожуючи, даючи інтерв'ю, читаючи книги чи знімаючись у фільмі. Якось заради зйомок їй навіть вдалось навчитись вільно спілкуватися сербською та арамейською мовами. А згодом Моніка навчилась ще й мови жестів, якою користуються глухонімі. Це також було потрібно для участі в чергових зйомках.

Фільм "Незворотність"

Моніка — велика любителька новаторства та ризикових кроків у кінематографі. Як приклад – фільм "Незворотність", насичений численними сценами насильства. Моніка зіграла в ньому головну роль. "Незворотність" - це французький драматичний трилер, режисером якого виступив Гаспар Ное. Історія розповідається у зворотному хронологічному порядку.

18 лютого 2021 року до двадцятої річниці фільму "Незворотність" у прокат вийшла його нова режисерська версія. Цього разу кінофільм перемонтовано у хронологічний порядок.

Пластична хірургія, дієта та догляд за собою

Моніка Белуччі ніколи не відвідувала пластичних хірургів. Її краса абсолютно природна. Моніка виснажує себе дієтами у рідких випадках. Це стосується лише тих епізодів життя, коли її героїні в зйомках нового фільму потрібно бути худою. А загалом акторка любить смачно поїсти, обожнює ласощі й немає жодного страху перед невеличкими проявами гладшання. Моніка радить мити голову не частіше двох разів на тиждень, бо вважає, що часте миття волосся шкодить його здоровому вигляду. Актриса регулярно займається плаванням. Це додає її тілу пружності та молодості. І ще одне вподобання Беллуччі – це заняття з йоги.

Фірмовий коктейль

Моніка Белуччі родом із містечка Читта-ді-Кастелло. Та мало хто знає, що в цьому містечку є бар, який на честь своєї зіркової мешканки продає коктейль, названий її іменем. Массімо К'яссеріні, власник бару в Читта-ді-Кастелло - автор коктейлю "Посвята Моніці". Що входить до складу цього напою? Шампанське та гранатовий сік. Про це розповідається в книзі "Моніка Беллуччі. Хто пробачить мою красу". А от сама Моніка надає перевагу білому вину. І тільки в охолодженому стані.

Чоловічий костюм на Моніці

Беручи участь у чоловічому показі мод від Dolce & Gabbana, Моніка з'явилася на подіумі в чоловічому вбранні. На ній був костюм чорного кольору та біла сорочка. Подія відбулася у 2018 році в Італії.

Фільм 2022 року за участі Моніки Белуччі

"Флешбек", мовою оригіналу – "Memory" - дослівно перекладається, як "Пам'ять". Це американський бойовик. Зняв його режисер Мартін Кемпбелл. В головних ролях знялись Моніка Белуччі та Ліам Нісон. Кінострічка знята за романом бельгійського письменника Йєфа Герартса "Синдром Альцгеймера". Це римейк попередньої адаптації роману — бельгійського фільму "Синдром Альцгеймера". У Сполучених Штатах Америки фільм вийшов 29 квітня 2022 року.

Офіційні шлюби Моніки

З 1990 року по 1994 рік актриса жила в шлюбі з фотографом Клаудіо Карлосом Бассо. Під час зйомок кінострічки "Квартира" Моніка зустріла своє найбільше кохання в житті — актора Венсана Касселя. Пара одружилась у 1999 році. В цьому шлюбі народились дві красуні доньки — Діва та Леоні. Та вже в серпні 2013 року зіркове подружжя офіційно оголосило про розлучення, залишаючись в подальшому житті у дружніх стосунках.