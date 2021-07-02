Хтось удачливий з України може виграти 77 мільйонів євро сьогодні ввечері!

Звучить непогано, чи не так? Однак, перш ніж ви почнете планувати, на що витратити цю грандіозну суму, не забудьте запастися білетом

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Лотерея Євромільйони повертається в цю п'ятницю з неймовірним головним призом на кону, і буквально кожен, хто придбає білет на участь в тиражі, має реальний шанс отримати 77 мільйонів євро!

Хоча білет лотереї продаються лише в декількох країнах континенту, мешканці України можуть взяти участь в захоплюючих тиражах онлайн нарівні з європейцями.

Ось як ви можете взяти участь в лотереї Євромільйони

Пройдіть безкоштовну реєстрацію на сайті smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter для користувачів з України). Сервіс існує з 2002 року і за роки роботи видав призи на суму понад $ 99 мільйонів доларів більше, ніж 5.5 мільйонам переможців з усього світу. У числі переможців пенсіонерка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів в лотереї Флорида Лото і житель Іраку, якому пощастило зірвати $ 6.4 мільйона в лотереї Орегон Мегабакс. Виберіть EuroMillions і оплатіть білети. Виберіть EuroMillions з більш, ніж 45 найбільших лотерей світу, доступних на сайті. Заповніть білет, вибравши необхідні номери вручну, або скориставшись послугою «Автоматичний вибір». Після того, як ви оформили вашу покупку, представники сервісу придбають білет з вибраними вами номерами від вашого імені, після чого відсканують ваш білет і завантажать копію в ваш аккаунт. Ваш білет буде надійно зберігатися в сейфах компанії до запитання, в разі виграшу. Чекайте результатів тиражу в ніч п'ятниці. Вгадайте всі номери тиражу і станьте переможцем джекпота лотереї EuroMillions! У разі виграшу ви отримаєте повідомлення по SMS або електронною поштою, і що найголовніше, ви отримаєте весь приз цілком, без комісій

У липні 2019 Х.С.Л. з Південної Кореї купив білет з 3 полів онлайн, і виграв € 1 млн в Раффл "El Millón". Він став першим переможцем цього Раффл на сайті theLotter. Як бачите, ви можете виграти по-крупному навіть не вгадавши жодного номера!

У серпні 2013 І.К. з Угорщини виграв приголомшливий приз Євромільйони в € 489.776. Будучи власником Платинового VIP-статусу theLotter на момент участі, щасливий переможець до того ж заощадив 12.5% ​​на грі в Євромільйони онлайн!

Один з найбільших виграшів Євромільйони на theLotter дістався учаснику з Росії, Г.Р., який в 2012 зірвав другий приз Євролото, вгадавши 5 основних номерів! Г.Р. став володарем призу в € 144 тис.

Гігантські призи лотерей Європи чекають вас

У найближчу п'ятницю, 25 червня, ви можете виграти багатомільйонний приз, який змінить ваше життя. Не втрачайте час, такий шанс може не повторитися! Бажаємо успіху!