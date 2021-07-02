У "Борисполі" на митниці затримали пасажира з діамантами в спідній білизні
Хтось удачливий з України може виграти 77 мільйонів євро сьогодні ввечері!
Вже завтра вранці хтось може прокинутися з € 77 мільйонами в кишені ... Друга половина 2021 року може виявитися зовсім не такою, як ви уявляли!
Звучить непогано, чи не так? Однак, перш ніж ви почнете планувати, на що витратити цю грандіозну суму, не забудьте запастися білетом найвідомішої лотереї Європи.
Лотерея Євромільйони повертається в цю п'ятницю з неймовірним головним призом на кону, і буквально кожен, хто придбає білет на участь в тиражі, має реальний шанс отримати 77 мільйонів євро!
Хоча білет лотереї продаються лише в декількох країнах континенту, мешканці України можуть взяти участь в захоплюючих тиражах онлайн нарівні з європейцями.
Ось як ви можете взяти участь в лотереї Євромільйони
Гігантські призи лотерей Європи чекають вас
У найближчу п'ятницю, 25 червня, ви можете виграти багатомільйонний приз, який змінить ваше життя. Не втрачайте час, такий шанс може не повторитися! Бажаємо успіху!
Лотерея Євромільйони повертається в цю п'ятницю з неймовірним головним призом на кону, і буквально кожен, хто придбає білет на участь в тиражі, має реальний шанс отримати 77 мільйонів євро!
Хоча білет лотереї продаються лише в декількох країнах континенту, мешканці України можуть взяти участь в захоплюючих тиражах онлайн нарівні з європейцями.
Ось як ви можете взяти участь в лотереї Євромільйони
- Пройдіть безкоштовну реєстрацію на сайті smartlottoshop.com (спецсайт бренду TheLotter для користувачів з України). Сервіс існує з 2002 року і за роки роботи видав призи на суму понад $ 99 мільйонів доларів більше, ніж 5.5 мільйонам переможців з усього світу. У числі переможців пенсіонерка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів в лотереї Флорида Лото і житель Іраку, якому пощастило зірвати $ 6.4 мільйона в лотереї Орегон Мегабакс.
- Виберіть EuroMillions і оплатіть білети. Виберіть EuroMillions з більш, ніж 45 найбільших лотерей світу, доступних на сайті. Заповніть білет, вибравши необхідні номери вручну, або скориставшись послугою «Автоматичний вибір». Після того, як ви оформили вашу покупку, представники сервісу придбають білет з вибраними вами номерами від вашого імені, після чого відсканують ваш білет і завантажать копію в ваш аккаунт. Ваш білет буде надійно зберігатися в сейфах компанії до запитання, в разі виграшу.
- Чекайте результатів тиражу в ніч п'ятниці. Вгадайте всі номери тиражу і станьте переможцем джекпота лотереї EuroMillions! У разі виграшу ви отримаєте повідомлення по SMS або електронною поштою, і що найголовніше, ви отримаєте весь приз цілком, без комісій
- У липні 2019 Х.С.Л. з Південної Кореї купив білет з 3 полів онлайн, і виграв € 1 млн в Раффл "El Millón". Він став першим переможцем цього Раффл на сайті theLotter. Як бачите, ви можете виграти по-крупному навіть не вгадавши жодного номера!
- У серпні 2013 І.К. з Угорщини виграв приголомшливий приз Євромільйони в € 489.776. Будучи власником Платинового VIP-статусу theLotter на момент участі, щасливий переможець до того ж заощадив 12.5% на грі в Євромільйони онлайн!
- Один з найбільших виграшів Євромільйони на theLotter дістався учаснику з Росії, Г.Р., який в 2012 зірвав другий приз Євролото, вгадавши 5 основних номерів! Г.Р. став володарем призу в € 144 тис.
Гігантські призи лотерей Європи чекають вас
У найближчу п'ятницю, 25 червня, ви можете виграти багатомільйонний приз, який змінить ваше життя. Не втрачайте час, такий шанс може не повторитися! Бажаємо успіху!
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