Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Хтось з України може виграти $441 мільйонів у Powerball цієї середи
PR

Хтось з України може виграти $441 мільйонів у Powerball цієї середи

28 грудня, 2021 вiвторок
11:59
Світ theLotter

Наступний тираж пройде найближчої середи, 29 грудня, і хто знає, можливо, наступним переможцем стане хтось із України!

Топ приз США Powerball знову перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки $441 мільйонів доларів.

Оскільки в ході тиражу, який відбувся минулої ночі, нікому з учасників не вдалося вгадати всю виграшну комбінацію цілком, головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – на сьогоднішній день лотерея розігрує $441 мільйон.

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зможе вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

  • Джекпот Powerball досяг 441 млн. доларів, це понад 12 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде в ніч із середи, 29 грудня.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?


Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.
  • Зареєструйтесь на сайті
  • Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
  • Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?


Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшами не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!


 
У 2015 р. мешканець Іраку, який проживає в Багдаді, виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс США. Історія набула широкого висвітлення в американських ЗМІ.

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн. доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

441 млн. доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Купуйте білети просто зараз на theLotter.net

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.

 
theLotter
Читайте також:
Віталій Миколенко (на передньому плані)
26 грудня, 2021 неділя
Стало відомо, скільки український футболіст Миколенко зароблятиме в англійському клубі
Порошенко Зеленський
27 грудня, 2021 понедiлок
Зеленський прагне усунути Порошенка, бо він його основний конкурент - політолог Тарас Кузьо
Сергій Джердж
27 грудня, 2021 понедiлок
США та НАТО ніколи не приймуть ультиматумів Кремля, - Джердж
Київ
-7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.09
    Купівля 27.09
    Продаж 27.33
  • EUR
    Купівля 30.56
    Продаж 30.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
28 грудня
14:59
У Києві виявили випадки зараження на "Омікрон"
14:58
Цьогоріч винищувачі НАТО 280 разів реагували на маневри російських літаків біля кордонів ЄС
14:44
Еcек'єль Понсе
Шевченко знайшов форварда для "Дженоа" у московському "Спартаку"
14:37
Стрілянина
Стріляв у людей на зупинці. На Буковині схопили озброєного злочинця
14:34
У дитсадку на Харківщині сталося масове отруєнння дітей
14:24
ракета
Кремль "підігріває" російське суспільство для війни проти України, - очільник центру протидії пропаганді РФ
14:20
Поліція примусово поверне до Вірменії кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО
14:10
немовля
Вербували жінок у скруті: поліція оголосила підозри учасникам схеми з продажу немовлят на понад €1,2 млн
14:06
У Києві презентували перший серійний літак Ан-178-100Р
14:03
Бій Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв
Український чемпіон назвав єдиного бійця, який здатен перемогти найкращого боксера світу
13:44
Олександр Гогілашвілі
За фактом перевищення службових повноважень: ДБР почало розслідування щодо ексзаступника очільника МВС Гогілашвілі
13:37
Наталка Діденко
В Україні очікуються потепління, ожеледиця й мороз, - синоптик Наталка Діденко про погоду 29 грудня
13:36
Верховний суд РФ
Верховний суд РФ ухвалив ліквідувати організацію "Міжнародний Меморіал", що досліджує політичні репресії
13:30
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Для чого Путін знищує “Меморіал”
13:24
Канадський "зелений" інвестор згорнув інвестиції в Україні після конфлікту з заводом Коломойського
13:16
Кулеба
Кулеба: НАТО не погодиться з вимогою Росії зупинити розширення на схід
13:14
жінка ЗСУ
Військовий облік жінок переведуть у онлайнформат, - заступниця міністра
13:10
гроші
В Україні з 1 січня студентам підвищать стипендії: скільки платитимуть
12:55
З початку російської агресії Україна засудила понад 180 зловмисників за держзраду і шпигунство, - СБУ
12:55
хліб
Кабмін має намір обмежити вартість газу для виробників хліба
12:45
РФ та США
РФ підтвердила перемовини зі США щодо "гарантій безпеки" 10 січня
12:44
Генріх Мхітарян
Улюбленого футболіста Луческу призначать спортивним директором російського клубу
12:39
Вимагав гроші в експортера української продукції до ЄС: ДБР повідомило про підозру керівнику Івано-Франківської митниці
12:20
Ігор Гарбарук
Скандал із сукнею помічниці: Кабмін звільнив заступника міністра освіти Гарбарука за його заявою
12:18
Володимир Жириновський
"О 4-й ранку": Жириновський закликав бомбити Україну в новорічну ніч
12:12
Артем Довбик
Герой Євро-2020 Добвик розповів, хто переконав Шевченка випустити його на заміну в матчі зі Швецією
12:12
Оксана Маркарова
Україна і Захід працюють над планом "А", але є і "Б", - Маркарова про стримування агресії РФ
12:04
Бориспільський експрес
Посадовців Укрзалізниці підозрюють у розкраданні 12 млн грн на ремонті "Бориспільського експресу"
11:43
Денні Келлі (ліворуч) та Адам Ковнацькі
У США на очах дітей та дружини застрелили відомого боксера
11:37
Олексій Ковальов
Нардеп "Слуги народу" Ковальов купив "4 канал"
11:36
Розвідувальні літаки США пролетіли поряд з окупованою територією Донбасу, - Forbes
11:33
Наживо
Сергій Таран
Політичні підсумки 2021 року: Сергій Таран у стрімі з Сергієм Руденком
11:24
Міхеїл Саакашвілі
Заарештований у Грузії Саакашвілі тимчасово лишиться у Горійському військовому шпиталі
11:23
За 2021 рік транзитом через Польщу із Білорусі до Німеччини потрапили понад 11 тис. мігрантів
11:22
PR
Кава по-турецьки: секрети правильного приготування
11:16
У високогір'ї Карпат випало півтора метра снігу, - Служба автодоріг
11:15
коронавірус
Дослідження: хворі на штам "Омікрон" мають підвищений імунітет до "Дельти"
11:11
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу в категорії Ломаченка обирає суперника за допомогою голосування у twitter
11:01
Мустафа Джемілєв
"Суд" окупованого Криму продовжить розглядати справу проти Джемілєва
10:42
Франція посилила карантинні обмеження на тлі поширення "Омікрону"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV