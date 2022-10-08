Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"Сарафанне радіо і те, як російські солдати діляться один з одним інформацією, свідчить про те, що в кращому випадку вони просто будуть пошматовані, поранені, а то і живцем поховані, як неодноразово фіксувалися випадки, що оцих понаїхавших бурятів просто напівживих закопують у братські могили", - сказав Андрій Тетерук.

Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" вважає, що саме ставлення російського військового командування й самих військових до один одного спонукає окупантів здаватися у полон Україні, щоб принаймні зберегти собі життя.

"Тому таке скотське ставлення насамперед російської влади до військовослужбовців спонукає їх здаватися. І вони насправді роблять одне з небагатьох правильних рішень у своїх нікчемних життях. Я думаю, що навіть залишившись живими, вони точно будуть слугувати прикладом того, що приходити сюди на нашу українську землю зі зброєю – це найгірше рішення в їхньому було житті. І можливо вони його таким чином хочуть продовжити, своє оце таке нікчемне життя", - додав він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в країні. Пізніше громадянам РФ, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Українські прикордонники записали відеозвернення до росіян, де закликали здаватися в полон.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в перші тижні роботи проєкту "Хочу жити" на його гарячу лінію росіяни дзвонили понад 2 тис. разів.