Худоб’яче ставлення російської влади спонукає окупантів здаватися у полон, - український військовий Тетерук
Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Андрій Тетерук розповів, що неодноразово фіксувалися випадки, коли російські військові закопували у братських могилах своїх ще живих співслужбовців
Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.
"Сарафанне радіо і те, як російські солдати діляться один з одним інформацією, свідчить про те, що в кращому випадку вони просто будуть пошматовані, поранені, а то і живцем поховані, як неодноразово фіксувалися випадки, що оцих понаїхавших бурятів просто напівживих закопують у братські могили", - сказав Андрій Тетерук.
Офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" вважає, що саме ставлення російського військового командування й самих військових до один одного спонукає окупантів здаватися у полон Україні, щоб принаймні зберегти собі життя.
"Тому таке скотське ставлення насамперед російської влади до військовослужбовців спонукає їх здаватися. І вони насправді роблять одне з небагатьох правильних рішень у своїх нікчемних життях. Я думаю, що навіть залишившись живими, вони точно будуть слугувати прикладом того, що приходити сюди на нашу українську землю зі зброєю – це найгірше рішення в їхньому було житті. І можливо вони його таким чином хочуть продовжити, своє оце таке нікчемне життя", - додав він.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в країні. Пізніше громадянам РФ, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.
- Українські прикордонники записали відеозвернення до росіян, де закликали здаватися в полон.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в перші тижні роботи проєкту "Хочу жити" на його гарячу лінію росіяни дзвонили понад 2 тис. разів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе