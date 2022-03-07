Київ підтримав ініціативу зі створення трибуналу для розгляду злочинів РФ проти України

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



"Враховуючи безпрецедентний за понад 80 років характер неспровокованої агресії та відсутність відповідних міжнародно-правових механізмів для притягнення РФ та її керівництва до відповідальності за такий тяжкий злочин проти людства, я підтримав ініціативу міжнародного наукового співтовариства зі створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України", - наголосив міністр.



Участь у створенні трибуналу візьме коаліція держав, а Україна тим часом проводить збір усіх доказів, що стосуються злочину агресії проти неї.



Кулеба підкреслив, що прецедент створення такого інструменту міжнародного правосуддя вже був у січні 1942 року, коли представники дев’яти держав підписали декларацію, яка заклала підвалини Нюрнберзького трибуналу.



"Окремо наголошую, що робота над створенням Трибуналу не замінює, а доповнює наявні справи за вчинені в ході агресії воєнні злочини та злочини проти людяності, які нині розслідуються у Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини", - зазначив голова МЗС.







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7 березня почалося перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі воєнних злочинів РФ, які вона скоїла проти України.



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