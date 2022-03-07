Київ підтримав ініціативу зі створення трибуналу для розгляду злочинів РФ проти України
МЗС підтримало ініціативу зі створення спеціального трибуналу з розгляду справи про злочини російської агресії проти України
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Враховуючи безпрецедентний за понад 80 років характер неспровокованої агресії та відсутність відповідних міжнародно-правових механізмів для притягнення РФ та її керівництва до відповідальності за такий тяжкий злочин проти людства, я підтримав ініціативу міжнародного наукового співтовариства зі створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України", - наголосив міністр.
Участь у створенні трибуналу візьме коаліція держав, а Україна тим часом проводить збір усіх доказів, що стосуються злочину агресії проти неї.
Кулеба підкреслив, що прецедент створення такого інструменту міжнародного правосуддя вже був у січні 1942 року, коли представники дев’яти держав підписали декларацію, яка заклала підвалини Нюрнберзького трибуналу.
"Окремо наголошую, що робота над створенням Трибуналу не замінює, а доповнює наявні справи за вчинені в ході агресії воєнні злочини та злочини проти людяності, які нині розслідуються у Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини", - зазначив голова МЗС.
- Нагадаємо, 3 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі після звернення 39 країн - учасниць МКС розпочав розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, які вона скоїла проти України
- 7 березня почалося перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі воєнних злочинів РФ, які вона скоїла проти України.
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