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Війна з Росією: хроніка
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Київ підтримав ініціативу зі створення трибуналу для розгляду злочинів РФ проти України

7 березня, 2022 понедiлок
19:33
Світ Кулеба

МЗС підтримало ініціативу зі створення спеціального трибуналу з розгляду справи про злочини російської агресії проти України

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Враховуючи безпрецедентний за понад 80 років характер неспровокованої агресії та відсутність відповідних міжнародно-правових механізмів для притягнення РФ та її керівництва до відповідальності за такий тяжкий злочин проти людства, я підтримав ініціативу міжнародного наукового співтовариства зі створення спеціального Трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України", - наголосив міністр.

Участь у створенні трибуналу візьме коаліція держав, а Україна тим часом проводить збір усіх доказів, що стосуються злочину агресії проти неї.

Кулеба підкреслив, що прецедент створення такого інструменту міжнародного правосуддя вже був у січні 1942 року, коли представники дев’яти держав підписали декларацію, яка заклала підвалини Нюрнберзького трибуналу. 

"Окремо наголошую, що робота над створенням Трибуналу не замінює, а доповнює наявні справи за вчинені в ході агресії воєнні злочини та злочини проти людяності, які нині розслідуються у Міжнародному кримінальному суді, а також ініційовані Україною процеси у Міжнародному суді ООН та Європейському суді з прав людини", - зазначив голова МЗС.
 


 

  • Нагадаємо, 3 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі після звернення 39 країн - учасниць МКС розпочав розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, які вона скоїла проти України
  • 7 березня почалося перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі воєнних злочинів РФ, які вона скоїла проти України.


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війна з Росією
трибунал
агресія Росії
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