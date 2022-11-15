Київ та 8 областей. В Укренерго попередили про планові відключення електроенергії 15 листопада

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Завтра, 15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. В інших областях України відключення не прогнозуються.

В Укренерго нагадали, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово.

Також закликали не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Це допомагає не допускати перевантаження електромереж та швидше відновлювати пошкоджені енергооб’єкти.

У ніч проти 11 листопада російський агресор завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області.

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