Київ та 8 областей. В Укренерго попередили про планові відключення електроенергії 15 листопада
Обмеження споживання електроенергії 15 листопада торкнеться фактично всієї території лівобережної України та Житомирщини
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Завтра, 15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. В інших областях України відключення не прогнозуються.
В Укренерго нагадали, що обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово.
Також закликали не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Це допомагає не допускати перевантаження електромереж та швидше відновлювати пошкоджені енергооб’єкти.
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