Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету
13 березня на засіданні Київради депутати ухвалили рішення про збільшення резервного фонду міського бюджету
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні в нас відбулося засідання Київради, в якому взяли участь 68 депутатів від усіх фракцій. Ухвалили такі рішення:
- збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення"- написав Кличко.
Гроші з резервного фонду виділять для компенсації транспортним підприємствам столиці. (Це підприємства, які забезпечують евакуацію людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня та ті, які працюють в режимі укриття, як метрополітен). Також з резерву міського бюджету виділять додаткові гроші для електро- та теплозабезпечення міста.
"Резервний фонд, який ми передбачали в бюджеті в мирний час, складає 250 мільйонів гривень. Сьогодні, в умовах війни, ми збільшили його до 1,3 мільярдів", - повідомив міський голова.
- Нагадаємо, у столиці силами Гуманітарного штабу сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для двох мільйонів киян на випадок блокади міста.
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