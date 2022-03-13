Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.



"Сьогодні в нас відбулося засідання Київради, в якому взяли участь 68 депутатів від усіх фракцій. Ухвалили такі рішення:

- збільшили резервний фонд міського бюджету для потреб оборони столиці та цивільного захисту населення"- написав Кличко.



Гроші з резервного фонду виділять для компенсації транспортним підприємствам столиці. (Це підприємства, які забезпечують евакуацію людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля та Ірпеня та ті, які працюють в режимі укриття, як метрополітен). Також з резерву міського бюджету виділять додаткові гроші для електро- та теплозабезпечення міста.



"Резервний фонд, який ми передбачали в бюджеті в мирний час, складає 250 мільйонів гривень. Сьогодні, в умовах війни, ми збільшили його до 1,3 мільярдів", - повідомив міський голова.



Нагадаємо, у столиці силами Гуманітарного штабу сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для двох мільйонів киян на випадок блокади міста.