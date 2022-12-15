Київська школа економіки назвала прямі збитки інфраструктури України від війни

Про це мовиться у звіті Київської школи економіки (KSE).

"Загальна сума прямих задокументованих збитків житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України станом на листопад 2022 року складає $135.9 млрд", - зазначили в KSE.

Стверджується, що найбільше збитків завдано енергетичній інфраструктурі, дані за листопад фахівці порівняли з вересневими обчисленнями: "Сума збитків промисловим підприємствам зросла на $3 млрд та складає $13 млрд. Це третя за величиною стаття збитків інфраструктури. Збитки енергетичної інфраструктури збільшилися до $6.8 млрд".

Однак очікується, що сума буде ще вища від наданої, оскільки відсутня повна інформація про стан енергетичної інфраструктури та промислових об'єктів на окупованих територіях.

Також зросли збитки житлового фонду на $2 млрд – до $52,5 млрд. Інфраструктуру пошкодили на суму в $35,6 млрд.

"У пʼятірці найбільш постраждалих регіонів за руйнуваннями житлового фонду Донецька, Київська, Луганська, Чернігівська та Харківська області. У Донецькій області зруйновано 78.7 тис. будинків на $14.3 млрд. Збитки Київщини від руйнувань та пошкоджень 22.8 тис. житлових будинків складають $8.2 млрд. У столиці за час війни зруйновано та пошкоджено 348 житлових будинків, переважна більшість яких багатоквартирні, на $0.9 млрд", - пишуть у звіті.

Війна вплинула й на такі сфери як освіта - збитки склали $8.2 млрд, охорона здоровʼя - $1.7 млрд, культура, туризм та спорт - $2.1 млрд.

"Також за даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів Росії в Україні пошкоджено 592 об’єкти теплопостачання, а саме: 444 котелень, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. З них вже відновлено майже 300 обʼєктів теплопостачання", - додають у Київській школі економіки.

Нагадаємо, мін'юст України має у 2023 році фіналізувати міжнародний договір про репарації та створити реєстр збитків, завданих Росією.

Наприкінці листопада Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила опитування щодо ситуації українських підприємств на ринку внаслідок війни, зокрема переважна більшість очікує збитки, проте понад 40% чекають на зростання.

5 грудня Ольга Трофімцева, амбасадорка з особливих доручень МЗС, зазначила, що збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд.

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