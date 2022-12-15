Київська школа економіки назвала прямі збитки інфраструктури України від війни
За даними KSE, станом на листопад 2022 року українська інфраструктура зазнала збитків на понад $135,9 млрд внаслідок повномасштабного російського вторгнення
Про це мовиться у звіті Київської школи економіки (KSE).
"Загальна сума прямих задокументованих збитків житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України станом на листопад 2022 року складає $135.9 млрд", - зазначили в KSE.
Стверджується, що найбільше збитків завдано енергетичній інфраструктурі, дані за листопад фахівці порівняли з вересневими обчисленнями: "Сума збитків промисловим підприємствам зросла на $3 млрд та складає $13 млрд. Це третя за величиною стаття збитків інфраструктури. Збитки енергетичної інфраструктури збільшилися до $6.8 млрд".
Однак очікується, що сума буде ще вища від наданої, оскільки відсутня повна інформація про стан енергетичної інфраструктури та промислових об'єктів на окупованих територіях.
Також зросли збитки житлового фонду на $2 млрд – до $52,5 млрд. Інфраструктуру пошкодили на суму в $35,6 млрд.
"У пʼятірці найбільш постраждалих регіонів за руйнуваннями житлового фонду Донецька, Київська, Луганська, Чернігівська та Харківська області. У Донецькій області зруйновано 78.7 тис. будинків на $14.3 млрд. Збитки Київщини від руйнувань та пошкоджень 22.8 тис. житлових будинків складають $8.2 млрд. У столиці за час війни зруйновано та пошкоджено 348 житлових будинків, переважна більшість яких багатоквартирні, на $0.9 млрд", - пишуть у звіті.
Війна вплинула й на такі сфери як освіта - збитки склали $8.2 млрд, охорона здоровʼя - $1.7 млрд, культура, туризм та спорт - $2.1 млрд.
"Також за даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів Росії в Україні пошкоджено 592 об’єкти теплопостачання, а саме: 444 котелень, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. З них вже відновлено майже 300 обʼєктів теплопостачання", - додають у Київській школі економіки.
- Нагадаємо, мін'юст України має у 2023 році фіналізувати міжнародний договір про репарації та створити реєстр збитків, завданих Росією.
- Наприкінці листопада Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила опитування щодо ситуації українських підприємств на ринку внаслідок війни, зокрема переважна більшість очікує збитки, проте понад 40% чекають на зростання.
- 5 грудня Ольга Трофімцева, амбасадорка з особливих доручень МЗС, зазначила, що збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд.
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