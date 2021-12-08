Київський театр "Золоті ворота" переміг на молодіжному театральному форумі в Узбекистані
Київський академічний театр "Золоті ворота" здобув перемогу на IV молодіжному театральному форумі країн Співдружності Незалежних Держав, Балтії та Грузії
Про це йдеться у дописі театру у Facebook.
Так, перше місце на форумі здобула вистава "Тату, ти мене любив" режисера Стаса Жиркова за п’єсою Дмитра Богославського "Тихий шорох зникаючих кроків".
У виставі зіграли: заслужена артистка України Віталіна Біблів, актори Антон Соловей, Лілія Цвєлікова, Ірина Ткаченко, Роман Ясіновський та актор Національного академічного драматичного театру імені І. Франка Олександр Ярема.
Довідка: Театр "Золоті ворота" - столичний колектив з понад 30-літньою історією, створений у 1979 році. З вересня 2014 року керівництво театром здійснює молода команда на чолі з режисером Стасом Жирковим.
- Нагадаємо, 14 травня 2021 після реставрації відкрили Київський національний академічний театр оперети.
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