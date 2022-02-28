Київстар заблокував SMS з Росії й Білорусі та створив номер для збору коштів на підтримку ЗСУ

Про це оператор повідомив у Facebook.



"Останніми днями до абонентів почала надходити велика кількість спам-повідомлень з недостовірною інформацією. Тому інформуємо вас, що ми заблокували всі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі на номери Київстар. Це наш черговий рішучий крок для боротьби з дезінформацією", - йдеться в дописі.



Крім цього, Київстар створив спеціальний короткий номер для підтримки військовослужбовців. Кожен абонент передплаченого зв’язку Київстар може надіслати СМС за номером 88009 з тарифом 10 гривень.



Кошти знімаються з мобільного рахунку та будуть автоматично відправлені в Благодійний Фонд "Повернись живим".



Нагадаємо, 24 лютого оператори мобільного зв'язку та "Укртелеком" погодилися надавати зв'язок українцям навіть за відсутності коштів на їхніх рахунках.