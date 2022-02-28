Київстар заблокував SMS з Росії й Білорусі та створив номер для збору коштів на підтримку ЗСУ
Мобільний оператор Київстар заблокував SMS-повідомлення з Росії й Білорусі та створив спеціальний короткий номер для фінансової підтримки військовослужбовців
Про це оператор повідомив у Facebook.
"Останніми днями до абонентів почала надходити велика кількість спам-повідомлень з недостовірною інформацією. Тому інформуємо вас, що ми заблокували всі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі на номери Київстар. Це наш черговий рішучий крок для боротьби з дезінформацією", - йдеться в дописі.
Крім цього, Київстар створив спеціальний короткий номер для підтримки військовослужбовців. Кожен абонент передплаченого зв’язку Київстар може надіслати СМС за номером 88009 з тарифом 10 гривень.
Кошти знімаються з мобільного рахунку та будуть автоматично відправлені в Благодійний Фонд "Повернись живим".
- Нагадаємо, 24 лютого оператори мобільного зв'язку та "Укртелеком" погодилися надавати зв'язок українцям навіть за відсутності коштів на їхніх рахунках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе