Кількість поранених дітей в Україні через російську агресію зросла до  понад 676

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора.

Унаслідок повномасштабного збройного вторгення РФ в Україні невпинно зростає кількість постраждалих дітей.

"Більше ніж 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 19 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - понад 676", - йдеться в повідомленні.

Хоча зазначається, що цифри не остаточні. Адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях тільки триває робота із їх встановлення.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 357, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.

5-місячна дитина отримала поранення унаслідок ракетного обстрілу загарбниками Одеського району Одеської області у ніч на 19 липня. А загалом поранено шестеро дітей. Під час фіксації злочинів, що їх окупанти вчинили в Запорізькій області, стало відомо, що внаслідок їхнього обстрілу цивільних об’єктів поранено дев’ять дітей віком від 4 до 16 років.

А загалом окупаційні війська РФ пошкодили 2185 закладів освіти, з яких 221 зруйнували повністю.

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