Кількість поранених дітей внаслідок збройної агресії Росії в Україні зросла до понад 686
Понад 1044 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни РФ проти України
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора
За час повномасштабної війни російські агресори в Україні вбили вже 358 дітей. Однак станом на ранок 25 липня офіційна кількість дітей-жертв не змінилася. Але зросла кількість поранених дітей - понад 686.
Ювенальні прокурори, акцентують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 362, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.
Унаслідок обстрілу окупантами Миколаївського району Миколаївської області 25 липня поранена 8-річна дівчинка.
Збройні сили РФ своїми бомбардуваннями та обстрілами пошкодили в Україні вже 2188 закладів освіти, з яких 221 зруйновано повністю.
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