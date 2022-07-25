Кількість поранених дітей внаслідок збройної агресії Росії в Україні зросла до понад 686

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

За час повномасштабної війни російські агресори в Україні вбили вже 358 дітей. Однак станом на ранок 25 липня офіційна кількість дітей-жертв не змінилася. Але зросла кількість поранених дітей - понад 686.

Ювенальні прокурори, акцентують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 362, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Унаслідок обстрілу окупантами Миколаївського району Миколаївської області 25 липня поранена 8-річна дівчинка.

Збройні сили РФ своїми бомбардуваннями та обстрілами пошкодили в Україні вже 2188 закладів освіти, з яких 221 зруйновано повністю.

У ніч на 25 липня росіяни гатили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено підприємство й газовід, постраждала дитина

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb