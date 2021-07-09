Кількість вакансій за кордоном для українців зросла в 1,7 рази: кого шукають

Про це повідомляє Опендатабот.



Згідно з повідомленням, у червні відбулося різке зростання кількості вакансій для українців за кордоном - в 1,7 разів. Згідно з даними сайту Jooble, в останній тиждень червня роботодавці пропонували роботу 12 840 українцям проти 7 667 вакансій наприкінці травня.



Зазначається, що це на 60% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Тоді наприкінці червня на сайті Jooble було розміщено 8 003 оголошення про пошук фахівців для роботи за кордоном.



За даними аналітиків, найбільше українські трудові мігранти затребувані у Польщі, Чехії, Німеччині, Литві та Латвії. Найбільш затребуваними спеціалістами при цьому є сантехніки, електрики, зварювальники та різноробочі.



За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками на сьогодні за кордоном працюють 3-5 млн українців. В Україні сформувався прошарок приблизно в 13-16% від усього населення країни, які постійно залучені в трудову міграцію.

За даними асоціації, за весь 2020 рік у Польщі було видано 1.8 млн робочих запрошень, а у Чехії — 150 тисяч.



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