Кількість загиблих дітей від початку повномасштабної війни в Україні зросла до 197, - ювенальні прокурори

Про це повідомив Офіс генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.



Понад півтисячі дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації.



"При цьому 197 дітей загинуло та більше 351 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – йдеться у повідомленні.



На жаль, це не остаточні дані – триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 115, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.



"В ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території смт. Гостомеля та м. Буча Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця", – зазначають ювенальні прокурори.



Також було виявлено факт розстрілу окупантами автомобіля з цивільними, де загинула дитина. Це сталося у лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильську зону поблизу с. Дитятки Київської області. Загинули батько та його неповнолітній син.



"Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорська збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини. Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1014 закладів освіти, з них 91 зруйновано повністю", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території Бородянки та Королівки Київської області виявили обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річного хлопчика.