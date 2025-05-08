"Хартія" презентувала документалку "Рух почався" про звільнення на Харківщині території, яку окупанти назвали "Берлін"

Про це Еспресо повідомили в пресслужбі "Хартії".

До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 13-та бригада НГУ "Хартія" звільнила лісовий масив на північ від Липців, Харківська область, який росіяни – сучасні спадкоємці нацистського режиму називали "Берлін". Загальна площа деокупованої території становить понад 2 мільйони квадратних метрів (понад 200 гектарів).

Наступальні дії тривали п’ять з половиною місяців — операція розпочалася в листопаді 2024 року. Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

Прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Хроніку перших днів операції можна побачити в документальному фільмі "Рух почався", прем’єра якого відбулася в ефірі телемарафону "Єдині новини" 7 травня о 22:15.

9 травня фільм вийде на офіційному YouTube-каналі бригади "Хартія", а також у сервісах Megogo, Київстар ТБ та SWEET.TV.

Операція стала черговим кроком у зміцненні оборони Харківщини та демонструє ефективність ретельного планування, підготовки та спільної дії підрозділів Національної гвардії, Збройних Сил та інших складових Сил оборони України.

"У 80-ту річницю падіння нацистського режиму "Берлін" знову звільнений – але цього разу від російських нацистів", - наголосили в "Хартії".



