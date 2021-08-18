"Кіновернісаж просто неба" оголосив програму до Дня Незалежності

Програма "Кіновернісаж просто неба", приурочена ювілею української Незалежності, розпочнеться з показу класичної української стрічки 1964 року великого режисера Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Нещодавно вона очолила рейтинг найкращих українських фільмів за всі часи, який опублікував Довженко-центр. Цей список склали українські кінокритики та експерти. Це ― екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Фільм став визнаним шедевром світового кінематографа і брав участь у десятках фестивалів.



Крім того, заплановані покази фільмів знакових українських фільмів "Скажене весілля", "Толока" та "Крути 1918".

"Скажене весілля" є найкасовішим українським фільмом, який при кошторисі у 10 мільйонів гривень зібрав у прокаті майже 55 мільйонів.

Картина Михайла Іллєнка "Толока" мала довгий шлях виробництва та є екранізацією балади Тараса Шевченка "У тієї Катерини хата на помості…". Тож знову, символічно, що фільм за твором Шевченка буде показано у парку Шевченка.

"Крути 1918" розповідають про одну з найтрагічніших сторінок нашої історії ― бій під Крутами між молодими військовими-курсантами Української Народної Республіки та військами Російської Радянської Республіки.

За 7 тижнів покази українських фільмів просто неба вже відвідали понад 15 тисяч глядачів.

Фільми представляли відомі режисери та актори. Двічі відвідував покази актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв. Про свої стрічки розповідали Олесь Санін, Анатолій Матешко, Володимир Тихий, Віктор Придувалов, режисерка та кліпмейкерка Катя Царік, актриса Ірма Вітовська, продюсер Володимир Філіппов тощо.

19 серпня ― "Тіні забутих предків", режисер Сергій Параджанов, 1964;

20 серпня ― "Скажене весілля", режисер Влад Дикий, 2018;

21 серпня ― "Толока", реж. Михайло Іллєнко, 2020;

22 серпня ― "Крути 1918", реж. Олексій Шапарєв, 2019.

Початок о 21:00.

Вхід вільний.

"Кіновернісаж просто неба" відбуватиметься за підтримки Державного агентства України з питань кіно і націлений на промоцію та популяризацію українського кінематографа.За сприяння Київської міської державної адміністрації та Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Нагадуємо, що "Кіновернісаж просто неба" працює з 25 червня до 25 серпня. Захід організовано UP UA STUDIO вже вдруге.