Китай не постачає зброю РФ, - посол в США

Про це повідомляє The Guardian.

"Існує дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії. Ми відкидаємо це. Китай відправляє продукти харчування, медикаменти, спальні мішки та дитячі суміші, а не зброю та боєприпасі",- заявив посол.

За словами Гана, Китай сприяє мирним переговорам та закликає припинити вогонь на території України.



"Нам потрібен розум. Нам потрібна мужність. І нам потрібна хороша дипломатія", - сказав він.