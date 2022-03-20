Китай не постачає зброю РФ, - посол в США
Посол Китаю в США Цінь Ган заперечує інформацію про те, що країна направляє Росії зброю
Про це повідомляє The Guardian.
"Існує дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії. Ми відкидаємо це. Китай відправляє продукти харчування, медикаменти, спальні мішки та дитячі суміші, а не зброю та боєприпасі",- заявив посол.
За словами Гана, Китай сприяє мирним переговорам та закликає припинити вогонь на території України.
"Нам потрібен розум. Нам потрібна мужність. І нам потрібна хороша дипломатія", - сказав він.
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