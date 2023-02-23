Китай заявив, що надана США Україні зброя контрабандою потрапляє до Європи, українське МЗС відреагувало
В українському МЗС прокоментували заяву Китаю, нібито зброю, яку надають Україні, контрабандою вивозять до Європи та заявили, що її незаконне вивезення неможливе
Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко.
Він заявив, що українська система контролю зброї надійна та користується довірою з боку партнерів.
"Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України. Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї", - наголосив речник.
Він також підкреслив, що Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України.
"Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди", - додав посадовець.
- Представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Китай не розглядає можливість постачання Росії летальної зброї, та звинуватив США й НАТО в поширенні брехні щодо ролі Пекіна у війні РФ проти України.
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