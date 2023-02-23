Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Він заявив, що українська система контролю зброї надійна та користується довірою з боку партнерів.

"Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України. Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї", - наголосив речник.

Він також підкреслив, що Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України.

"Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди", - додав посадовець.