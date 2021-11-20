Кива каже, що націоналісти готують його "фізичну ліквідацію"
Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа ввечері в суботу, 20 листопада 2021 року, виступив з відеозверненням
Депутат не виключає своєї "фізичної ліквідації". Імовірними виконавцями він називає "націоналістичні угрупування", а замовником - "владу", передає Еспресо.TV.
При цьому жодні імена, прізвища, як і назви партій чи рухів, ним не називаються.
Така інформація, наголосив Кива, нібито отримана ним із "достовірних джерел" в правоохоронних органах.
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Ілля Кива додав, що умовою його ліквідації було "повне роззброєння", через що його і позбавили нагородної зброї.
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