Кличко закликав киян ще кілька днів не повертатися до міста

Про це він сказав у всеукраїнському телемарафоні, передає Суспільне.

"Я закликаю усіх киян та жителів міста, хто має таку можливість, ще кілька днів не повертатися до Києва. По-перше, у Київській області працює цілодобова комендантська година. По-друге, у Київській області, зокрема у передмістях Києва є вірогідність того, що є мінування, залишені росіянами, багато нерозірваних снарядів", - зазначив Кличко.

Він також додав, що також можуть прилетіти ракети.

"Пересування містом ускладнене великою кількістю блокпостів. Тому прошу відтермінувати повернення до кінця цього тижня. Тоді ми зможемо чітко сказати про ситуацію. Звертаюся до кожного. Я розумію, що всі стомилися, хочуть повернутися до своїх домівок, але виключно з міркувань безпеки кожного з вас прошу прислухатись до рекомендацій", - сказав мер.