КМДА оприлюднила оновлений з 24 березня розклад руху наземного транспорту в Києві

Про це повідомила КМДА.



У Києві наземний громадський транспорт працює з 08:00 до 19:00 там, де можна забезпечити пасажирські перевезення.



З 24 березня внесені зміни в роботу таких автобусних маршрутів:

№ 21 - через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";

№ 21-К - від вул. Милославської до просп. Маяковського;

№ 22 - від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської;

№ 24 - від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";

№ 32 - від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовського;

№ 47 - від ст. м. "Нивки" - до вул. Стеценка;

№ 51 - від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;

№ 55 - від Дарницької площі до мосту Патона;

№ 57 - від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;

№ 62 - від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

№ 69 - від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№ 73 - вул. Милославської до вул. Каштанової;

№ 90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка;

№ 91 - вул. Анни Ахматової - пл. Дарницька - б-р Перова - Північний міст - ст. м. "Шулявська" - Севастопольска площа - Деміївська площа - ст. м. "Голосіївська";

№ 97 - від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського - вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);

№ 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;

№ 101 - через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";

№ 101-К - від вул. Милославської до просп. Маяковського;

№ 103 - від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;

№ 104 - від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;

№ 114 - від вул. Милославської до Дарницької площі;

№114-К - від вул. Милославської до ж. м. "Райдужний";

№ 115 - від вул. Заслонова до мосту Патона;

№ 118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43-К, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 призупинили. Інші маршрути працюють за постійними схемами.Рух тролейбусів тимчасово не здійснюють.Трамваї їздять за постійними маршрутами №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А. Також організоване сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа". Рух інших маршрутів призупинилиУ КМДА наголосили, що роботу маршрутів громадського транспорту можуть змінювати.

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