КМДА оприлюднила оновлений з 24 березня розклад руху наземного транспорту в Києві
Оприлюднено оновлений розклад руху тролейбусів, автобусів і трамваїв у Києві
Про це повідомила КМДА.
У Києві наземний громадський транспорт працює з 08:00 до 19:00 там, де можна забезпечити пасажирські перевезення.
З 24 березня внесені зміни в роботу таких автобусних маршрутів:
- № 21 - через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";
- № 21-К - від вул. Милославської до просп. Маяковського;
- № 22 - від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської;
- № 24 - від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна";
- № 32 - від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовського;
- № 47 - від ст. м. "Нивки" - до вул. Стеценка;
- № 51 - від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;
- № 55 - від Дарницької площі до мосту Патона;
- № 57 - від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;
- № 62 - від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
- № 69 - від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
- № 73 - вул. Милославської до вул. Каштанової;
- № 90 - від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
- № 91 - вул. Анни Ахматової - пл. Дарницька - б-р Перова - Північний міст - ст. м. "Шулявська" - Севастопольска площа - Деміївська площа - ст. м. "Голосіївська";
- № 97 - від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського - вул. Лісорубну (без заїзду до з/п);
- № 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского;
- № 101 - через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Почайна";
- № 101-К - від вул. Милославської до просп. Маяковського;
- № 103 - від вул. Світлицького до ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;
- № 104 - від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;
- № 114 - від вул. Милославської до Дарницької площі;
- №114-К - від вул. Милославської до ж. м. "Райдужний";
- № 115 - від вул. Заслонова до мосту Патона;
- № 118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона.
Рух тролейбусів тимчасово не здійснюють.
Трамваї їздять за постійними маршрутами №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А. Також організоване сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД - Контрактова площа". Рух інших маршрутів призупинили
У КМДА наголосили, що роботу маршрутів громадського транспорту можуть змінювати.
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