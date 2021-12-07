КМДА візьме в ЄІБ у кредит майже 100 млн євро на закупівлю 137 тролейбусів та 50 вагонів метро
Київська міська рада на засіданні у вівторок, 7 грудня, прийняла рішення укласти кредитний договір із Європейським інвестиційним банком для закупівлі міського транспорту
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості, а саме: 65 тролейбусів довжиною понад 11,9 метра та 72 тролейбуси довжиною понад 18,5 метра. Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема, осіб з інвалідністю", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Крім того, столиця планує придбати 50 нових вагонів метрополітену для Святошинсько-Броварської лінії метро. Як зазначають у пресслужбі, вони коштуватимуть до 50 млн євро.
Таке рішення підтримали 80 депутатів міської ради. Угоду планують укласти до кінця 2021 року.
Поворозник додав, що кошти запозичать на строк до 15 років, включаючи пільговий період на три роки.
Гранична відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 1,85% річних у євро.
- Нагадаємо, 29 листопада стало відомо, що Україна отримає 200 млн євро на оновлення громадського транспорту.
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