КМІС: 70% опитаних вважають за необхідне критикувати владу навіть під час війни. У травні 2022 року таких було 26%

Такі результати соцопитування навів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"Серед українців безумовним є запит на єднання та уникнення внутрішніх чвар (зокрема, тому 81% українців виступають проти проведення виборів зараз). Проте відкритим є питання, наскільки допустимою взагалі є критики влади в умовах воєнного часу – чи може мати місце конструктивна критика, чи взагалі всі суперечки сприймаються як ослаблення країни? У травні 2022 року і повторно зараз, у жовтні 2023 року, КМІС поставив щодо цього запитання", - зазначають соціологи.

Стверджується, що у жовтні 70% опитаних виступили за критику влади під час війни, проти – 25%. У травні 2022 року 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені, а наполягали на допустимості критики – 26%.

При цьому за критику влади виступають мешканці всіх регіонів України, зауважили соціологи.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що пріоритетом для українців лишається перемога.

"Українці хочуть конструктивних пропозицій, які б виправляли наявні хиби і які б наближали Україну до перемоги", - сказав він.

Дослідження тривало з 30 вересня до 13 жовтня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. В опитуванні взяли участь 2 007 повнолітніх респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій і біженці.

Згідно з дослідженням соціологічної групи Рейтинг, проведеним у вересні, 61% опитаних в Україні вважають, що країна рухається у правильному напрямку. Однак спостерігається зменшення кількості тих, хто поділяє цю думку.

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