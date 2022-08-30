Колаборанти хочуть тікати з окупованих територій, але немає куди, - експерт-міжнародник Данилов
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що після смерті зрадника Ковальова багато колаборантів хочуть покинути тимчасово окуповані території
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Тим колаборантам, які вже пішли на злочин проти своєї держави, немає куди діватись. Вони б хотіли кудись втікти, але зараз це вже важко буде зробити. Вони стали заручниками. З одного боку вони активно просували репресії проти наших громадян, а з іншого боку, ФСБ їх не випускає з тимчасово окупованих територій. І зараз вже не зрозуміло, чи охорона з ними, чи конвой", - пояснив Данилов.
Експерт наголосив, що багато колаборантів після смерті зрадника Ковальова почали хвилюватись за власне життя.
"Багато хто з колаборантів мають спільні звʼязки. Той же голова Лазурненської громади мав ділові контакти з Ковальовим задовго до вторгнення РФ в Україні. І зараз він вже задумався про те, чи варто було підтримувати окупантів, як і всі інші люди, які перейшли на бік ворога", - додав він.
- 29 серпня слідчий комітет РФ підтвердив, що на Херсонщині вбили екснрадепа Олексія Ковальова, якого окупанти призначили "заступником голови військово-цивільної адміністрації області з сільського господарства"
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