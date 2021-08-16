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Колапс афганської армії: таємні угоди та масове дезертирство

16 серпня, 2021 понедiлок
14:41
Новини таліби

Американська газета Washington Post сьогодні надрукувала на своїх шпальтах цікаву статтю про можливу причину стрімкого успіху талібів у Афганістані

Швидкий колапс афганської армії, який, попри 20 років тренувань і мільярди доларів американської допомоги дозволив бойовикам “Талібану” захопити в неділю столицю Афганістану, розпочався низкою угод між бойовиками та представниками нижчої ланки афганського уряду в сільській місцевості.

Угоди, які почали укладати на початку минулого року, подавалися, як припинення вогню. Принаймні так їх описують афганські посадовці. Насправді ж, лідери “Талібану” пропонували гроші в обмін на те, що урядові війська віддадуть їм свою зброю — про це повідомили офіцер афганської армії та американський урядовець.

Протягом наступних півтора років, такі зустрічі продовжилися на районному рівні. А потім стрімко поширилися на столиці провінцій, досягши свого апогею під час цілої низки неймовірних капітуляцій урядових військ — про це під час інтерв’ю повідомили більше десятка афганських офіцерів, поліцейських, військовослужбовців загонів спеціальних операцій і простих солдатів.

За менш ніж тиждень таліби взяли під свій контроль більше десяти провінційний столиць і без жодного спротиву зайшли до Кабулу. Цим вони пришвидшили від’їзд президента Афганістану і розвал його уряду. Афганські служби безпеки як у районах навколо Кабула, так і в самому місті, просто розчинилися. Вже до сутінків на поліцейських контрольних пунктах не було нікого. А бойовики вільно заполонили вулиці міста.

Швидкість провалу афганської армії вразила багатьох американських чиновників та інших іноземних спостерігачів, і змусила американський уряд значно пришвидшити темпи евакуації персоналу свого посольства в Кабулі.

“Талібан” успішно зіграв на невизначеності, яку спровокувала угода, укладена в лютому 2020-го року в Досі (столиця Катару) між бойовиками і Сполученими Штатами. Згідно з нею, США мали повністю вивести свої війська із Афганістану. Деякі представники афганських силових органів зрозуміли, що незабаром вони вже не зможуть покладатися на американську підтримку з повітря, а також на іншу важливу підтримку на полі бою. І тому вони ставали піддатливішими до пропозицій “Талібану”.

“Дехто просто хотів грошей”, - так офіцер афганських сил спеціального призначення сказав про тих, хто першими погодився зустрітися із талібами. Інші ж бачили повний вивід американських військ як “доказ” того, що бойовики повернуться до влади в Афганістані, і тому хотіли забезпечити собі місце на боці переможця, - додав він. Офіцер говорив на умовах анонімності, бо і він, і інші люди в цій статті, не мали повноважень розповідати цю інформацію пресі.

Угода в Досі, яка повинна була завершити війну в Афганістані, натомість залишила багато афганських військ деморалізованими і заспокоїла чиновників, які були схильними до корупції та були не дуже вірними центральному уряду. Деякі офіцери поліції скаржилися, що вже пів року і більше не отримують зарплатню.

“Врешті, вони побачили цей документ”, - сказав офіцер, маючи на увазі більшість афганців, які були на боці уряду. “В день укладення цієї угоди ми побачили зміну. Усі просто почали думати за себе. Сполучені Штати ніби кинули нас напризволяще”. 

Протягом кількох місяців після укладення угоди в Досі, ті, хто погодився здатися “Талібану, почали поступового пришвидшувати темп, - про це повідомили американський чиновник та афганський офіцер. А потім, після того, як президент Байден у квітні повідомив про те, що американські війська виведуть з Афганістану цього літа без жодних умов, капітуляції почали ставатися дедалі частіше. 

Коли бойовики почали поширювати свій вплив, райони, які контролювалися урядом, здавалися без бою. Кундуз, перше ключове місто, яке перейшло під контроль бойовиків, захопили тиждень тому. Кількаденні перемовини за посередництва племінних старійшин завершилися укладенням угоди про капітуляцію. Після цього останню базу, яку контролював уряд, передали “Талібану”. 

Незабаром після переговорів у західній провінції Герат у відставку подали губернатор, високопосадовці Міністерства внутрішніх справ і розвідки, а також сотні військовослужбовців. Угоду уклали за одну ніч.

“Мені було соромно”, - сказав співробітник Міністерства внутрішніх справ у Кабулі про капітуляцію високопоставленого співробітника свого відомства Абдула Рахмана Рахмана у Гераті. “Я — просто маленька людина. Я не велика. Якщо він це зробив, то що повинен робити я?”

Протягом минулого місяця масові капітуляції відбувалися також і в південній провінції Гільменд. І коли таліби оточили південно-східну провінцію Газні, її губернатор втік під захист “Талібану” тільки для того, що афганський уряд не заарештував його під час повернення до Кабулу.

У боротьбі афганської армії із “Талібаном” брали участь кілька боєздатних і мотивованих елітних загонів. Але їх часто відправляли на підтримку менш боєздатних військових і поліцейських , які не могли витримати постійного натиску талібів.

Один офіцер загону сил спеціального призначення у Кандагарі, якого відправили захищати критично-важливий прикордонний перехід, пригадав як командир наказав йому здатися. “Ми хочемо боротися! Якщо ми здамося, таліби нас уб’ють”, - сказав цей офіцер.

“Не стріляйте”, - сказав їм командир, коли таліби вже заполонили цю місцевість. Прикордонна поліція здалася відразу, залишивши спецпризначенців самих. Ще один офіцер підтвердив спогади свого колеги про ті події.

Не бажаючи здаватися або битися в меншості, військовослужбовці цієї частини склали свою зброю, вбралися в одяг простих людей і втекли.

“Мені соромно за те, що я зробив”, - сказав перший офіцер. Але він також додав, що якби не втік, то: “Мене би продав “Талібану” власний уряд”.

Коли одного офіцера афганської поліції запитали про очевидний брак мотивації у його відомстві, він сказав, що їм не платили зарплатню. Декілька афганських поліцейських на лінії фронту в Кандагарі перед падіння міста сказали, що не отримували грошей від пів року до дев’яти місяців. Тому виплати від талібів ставали ще більш спокусливими.

“Без Сполучених Штатів люди не боялися, що їх спіймають за корупцію. Таким чином в нашій армії з’явилися зрадники”, - сказав один офіцер афганської поліції.

Кілька офіцерів з поліції Кандагару сказали, що причиною падіння міста була не стільки некомпетентність, як корупція. “Відверто кажучи, я не думаю, що це можна виправити. Потрібно щось абсолютно нове”, - сказав Ахмадулла Кандагарі, офіцер поліції в Кандагарі. 

За кілька днів до захоплення Кандагару цього місяця виплати поліції стали очевидними. Бача (34 роки, командир поліції) постійно відступав упродовж трьох місяців. Він почав сутулитися і перестав стежити за своїм виглядом. Під час інтерв’ю він сказав, що постійні відступи залишили шрами на його гордості. Але у відчай він почав впадати саме через брак грошей. 

“Коли я бачив тебе востаннє, таліби давали по 150 доларів усім урядовцям за те, щоб вони здалися і приєдналися до них”, - сказав він журналісту наприкінці інтерв’ю. “А знаєш скільки вони платять зараз?”

Він не сміявся. А кілька його друзів нахилилися вперед, щоб почути відповідь.

Азіз Тассал

Переклав з англійської Юрій Фізер

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