Коли садити часник. Корисні поради та настанови

Часник поділяється на два типи: озимий та ярий. Основна відмінність озимого та ярого часника – у термінах посадки.

Корисна інформація про часник

Терміни посадки для ярих сортів – 20 квітня – 10 травня

Термін посадки для озимих сортів – 20 вересня – 15 жовтня

Схема посадки - 25 х 10 см

Місце посадки часника - це добре освітлена ділянка

Як визначити терміни посадки часника у своєму регіоні

Озимий часник

Останнім часом зими стали непередбачувані, тому фахівці рекомендують висаджувати часник озимий в два терміни: наприкінці вересня й у середині жовтня.

Хороший показник для початку висадки – ранкова температура ґрунту, яка кілька днів має бути не вищою за 14 – 15 °С. А температура повітря має бути в межах 5 – 7 °С

Ярий часник

Щоб цибулина встигла набрати за коротке літо максимальну масу, садити ярий часник треба якомога раніше. Оптимально – це коли ґрунт прогрівся до 5 – 6 °С

Куди садити часник

Часник найкраще висаджувати на те місце, де торік росли огірки, томати, капуста чи бобові культури.

Часник не можна садити після цибулі та інших цибулинних рослин – у них загальні хвороби. І на місце суниці теж не можна садити часник, тому що у них загальний шкідник – нематода.

Як готувати ґрунт для посадки

Часник любить родючий ґрунт, тому перед посадкою грядки потрібно добре удобрити.

На 1 кв. м потрібно внести:

пів відра перегною

пів відра перепрілої тирси

одну літрову банку деревної золи

одну літрову банку подрібненого курячого посліду

одну літрову банку вапна-пушонки при умові, що грунт кислий

Добрива рівномірно розкидають по поверхні грунту та закладають граблями.

Увага! Свіжу органіку під часник вносити не можна! Інакше згниє весь урожай.

Як підготувати зубчики часнику до посадки

Перед посадкою зубчики корисно обробити фунгіцидом так, як вказано в інструкції. Це убереже часник від хвороби.

Ярий часник

Глибина посадки для ярого часника менша – 2 см (від вершини зубка). Якщо посадити глибше, тоді цибулини довше будуть дозрівати і при умові короткого літа - можуть не дозріти. Відстань між рядами: 18 – 20 см, у ряді: 5 – 6 см

Озимий часник

З урахуванням непередбачуваності зимової погоди, висаджувати зубки краще на різну глибину: один ряд - на 4 см, інший – на 8 см (від вершини зубка). Відстань між рядами: 25 см, у ряді: 10 – 15 см

Поради щодо догляду за часником

Полив

Перший місяць після сходів часник поливають один раз на тиждень

Потім до кінця липня поливають один раз на два тижні

Із серпня поливи припиняють, інакше цибулини можуть загнити і не зберігатимуться

Норма витрати води: 1 цебро на 1 кв. м

Якщо йдуть дощі – полив часнику не потрібний

Підживлення:

азоту часник споживає мало

йому цілком вистачить перегною

калію та фосфору йому потрібно багато

після посадки зубків у міжряддя треба внести на 1 кв. м - одну столову ложку сульфату калію та дві столові ложки подвійного суперфосфату

Підготовка до зими для озимого часнику: